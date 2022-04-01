Соревнования проводились среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина выиграла четыре золотые медали на чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования с 26 по 31 марта проводились на базе спортивно-тренировочного комплекса «Горный Воздух» в Южно-Сахалинске.
В состязаниях принимали участие спортсмены из девяти субъектов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского, Красноярского, Приморского краёв и других регионов. Варвара Ворончихина одержала победу в категории «стоя» в четырёх дисциплинах – супергигант, супер-комбинация, слалом-гигант и слалом.
Напомним, мастер спорта России Варвара Ворончихина является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. Спортсменка входила в состав сборной для участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине в Китае, но из-за отстранения российской команды она не смогла участвовать в этом международном старте. На Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске она завоевала золотую медаль в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Горнолыжница из Байкальска выиграла 4 «золота» на чемпионате России
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