Горнолыжница из Байкальска выиграла 4 «золота» на чемпионате России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования проводились среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата



Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина выиграла четыре золотые медали на чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования с 26 по 31 марта проводились на базе спортивно-тренировочного комплекса «Горный Воздух» в Южно-Сахалинске.



В состязаниях принимали участие спортсмены из девяти субъектов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского, Красноярского, Приморского краёв и других регионов. Варвара Ворончихина одержала победу в категории «стоя» в четырёх дисциплинах – супергигант, супер-комбинация, слалом-гигант и слалом.



Напомним, мастер спорта России Варвара Ворончихина является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. Спортсменка входила в состав сборной для участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине в Китае, но из-за отстранения российской команды она не смогла участвовать в этом международном старте. На Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске она завоевала золотую медаль в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

