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В Бурятии за сутки выявили менее 80 новых случаев коронавируса

В Бурятии за сутки выявили менее 80 новых случаев коронавируса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ситуация с COVID-19 значительно улучшилась в последние дни

В Бурятии суточный прирост COVID-19 чуть вырос. За минувшие сутки выявили 76 новых больных коронавирусом. Это на 15 больше, чем днём ранее.

Позавчера за сутки ковид подтвердили всего у 61 человека. Подобные цифры до этого фиксировались ещё в конце мая 2021 года. Несмотря на то, что накануне выявили чуть больше заразившихся, заболеваемость остаётся на невысоком уровне (ведь совсем недавно ежедневно было более 200 заболевших).

За всё время пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 134 307 случаев заболеваний COVID-19. Из них 44% (59 420) приходится на жителей Улан-Удэ. При этом многие переболели коронавирусом не один раз.

Умерли от коронавируса с начала пандемии 2964 жителя Бурятии.

Накануне скончались двое пациентов с COVID-19. О них известно, что это были пожилые люди (старше 65 лет). Отметим, в целом число летальных исходов явно снижается, так, позавчера была одна смерть.

На утро 30 марта в стационарах республики лечатся 324 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки было госпитализировано 27 человек.

В реанимации лежат 59 больных (на четыре меньше, чем днём ранее). 16 человек – на ИВЛ.

Число тех, кто находится на амбулаторном лечении и наблюдении, снижается. На сегодня таких больных 839 (на 75 меньше, чем вчера). 
коронавирус профилактика

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