 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

Бурятия выделит на местные авиарейсы более 67 млн рублей

Бурятия выделит на местные авиарейсы более 67 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Это одна из мер поддержки, в том числе в условиях введённых санкций

Организации воздушного транспорта, осуществляющие пассажирское межмуниципальное авиасообщение в Бурятии, в 2022 году получат возмещение выпадающих доходов из республиканского бюджета в размере 67,7 млн рублей. Билеты можно будет приобрести по субсидированной стоимости.

Так, в 2022 году на осуществление воздушных перевозок по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск, Улан-Удэ – Таксимо выделено финансирование в размере 62,4 млн рублей. Перевозки в данном направлении осуществляет авиакомпания «Ангара». Стоимость авиабилетов для населения составляет 5427 рублей до Нижнеангарска и 6336 рублей до Таксимо.

- Так, в период с июля по сентябрь будут возобновлены авиарейсы в Тункинскую долину по маршруту Улан-Удэ – Кырен. Для этого из республиканского бюджета выделено финансирование в размере 2,9 млн рублей, – отметил зампред правительства Евгений Луковников.

Билет по маршруту Улан-Удэ – Кырен можно будет приобрести по стоимости 3000 рублей.

Министр транспорта Александр Гоге добавил, что для обеспечения транспортной доступности населения отдаленных районов республики из республиканского бюджета также будет выделена субсидия Баунтовскому эвенкийскому району. Объём финансирования в 2022 году составил 2,4 млн рублей.

При этом стоимость билетов по маршруту Багдарин – Варваринск составляет 2200 рублей, Багдарин – Усть-Джилинда- 3300 рублей, Багдарин-Уакит – 3250 рублей. Авиасообщение по этим направлениям осуществляется с мая по ноябрь, в период отсутствия автомобильного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
авиаперевозки Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чемпионат Бурятии по хоккею стартует в апреле
Чемпионат Бурятии по хоккею стартует в апреле
Общество, 29.03.2022
Заявки от команд принимаются до 4 апреля
На Дальнем Востоке созданы военные противопаводковые группы
На Дальнем Востоке созданы военные противопаводковые группы
Общество, 29.03.2022
В их состав вошли более тысячи военнослужащих
В Иркутской области провели «Братскую рыбалку»
В Иркутской области провели «Братскую рыбалку»
Общество, 29.03.2022
В соревнованиях участвовало более 370 рыболовов
В Бурятии прошло открытое первенство по вольной борьбе
В Бурятии прошло открытое первенство по вольной борьбе
Общество, 29.03.2022
За медали боролись юноши 2007-2011 годов рождения
В Забайкальске открылся транспортно-логистический комплекс
В Забайкальске открылся транспортно-логистический комплекс
Общество, 29.03.2022
Следующим этапом реконструкции станет увеличение пропускной способности ж/д станции
В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
Общество, 29.03.2022
Для школьников и педагогов региона провели встречу в формате открытого урока
Призёр «Байкальской рыбалки» подарил свой приз детям-сиротам
Призёр «Байкальской рыбалки» подарил свой приз детям-сиротам
Общество, 29.03.2022
Юный рыболов передал выигранный велосипед в дар детям центра «Звёздный»
Забайкалью выделили 788 млн на восстановление дорог после паводка
Забайкалью выделили 788 млн на восстановление дорог после паводка
Общество, 29.03.2022
Все работы планируется завершить в 2023 году
Байкальская семья отметила «бриллиантовую» свадьбу
Байкальская семья отметила «бриллиантовую» свадьбу
Общество, 29.03.2022
В Слюдянском районе отпраздновали юбилей семейной жизни супругов Марковых
Спортсменка из Бурятии выиграла чемпионат СФО по бодибилдингу
Спортсменка из Бурятии выиграла чемпионат СФО по бодибилдингу
Общество, 29.03.2022
Ещё одна представительница республики стала призёром соревнований
В Забайкалье подписан меморандум о сдерживании цен на продукты
В Забайкалье подписан меморандум о сдерживании цен на продукты
Общество, 29.03.2022
Его подписали местные торговые сети и региональное министерство экономики
Борцы Бурятии выиграли 35 медалей домашнего турнира
Борцы Бурятии выиграли 35 медалей домашнего турнира
Общество, 29.03.2022
В соревнованиях также участвовали юные спортсмены из Иркутской области и Монголии
Улан-Удэ принял чемпионат ДФО по дартсу
Улан-Удэ принял чемпионат ДФО по дартсу
Общество, 29.03.2022
За медали турнира боролись шесть регионов Дальнего Востока
Бдительный иркутянин вернул домой потерявшегося ребёнка
Бдительный иркутянин вернул домой потерявшегося ребёнка
Общество, 29.03.2022
Мальчик ушёл из дома после ссоры с сестрой
Забайкальский кикбоксёр стал чемпионом России по савату
Забайкальский кикбоксёр стал чемпионом России по савату
Общество, 29.03.2022
Спортсмен победил в весовой категории до 75 килограммов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^