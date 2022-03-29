Бурятия выделит на местные авиарейсы более 67 млн рублей

Это одна из мер поддержки, в том числе в условиях введённых санкций



Организации воздушного транспорта, осуществляющие пассажирское межмуниципальное авиасообщение в Бурятии, в 2022 году получат возмещение выпадающих доходов из республиканского бюджета в размере 67,7 млн рублей. Билеты можно будет приобрести по субсидированной стоимости.



Так, в 2022 году на осуществление воздушных перевозок по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск, Улан-Удэ – Таксимо выделено финансирование в размере 62,4 млн рублей. Перевозки в данном направлении осуществляет авиакомпания «Ангара». Стоимость авиабилетов для населения составляет 5427 рублей до Нижнеангарска и 6336 рублей до Таксимо.



- Так, в период с июля по сентябрь будут возобновлены авиарейсы в Тункинскую долину по маршруту Улан-Удэ – Кырен. Для этого из республиканского бюджета выделено финансирование в размере 2,9 млн рублей, – отметил зампред правительства Евгений Луковников.



Билет по маршруту Улан-Удэ – Кырен можно будет приобрести по стоимости 3000 рублей.



Министр транспорта Александр Гоге добавил, что для обеспечения транспортной доступности населения отдаленных районов республики из республиканского бюджета также будет выделена субсидия Баунтовскому эвенкийскому району. Объём финансирования в 2022 году составил 2,4 млн рублей.



При этом стоимость билетов по маршруту Багдарин – Варваринск составляет 2200 рублей, Багдарин – Усть-Джилинда- 3300 рублей, Багдарин-Уакит – 3250 рублей. Авиасообщение по этим направлениям осуществляется с мая по ноябрь, в период отсутствия автомобильного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

