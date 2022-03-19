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В Бурятии за сутки никто не умер от коронавируса

В Бурятии за сутки никто не умер от коронавируса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прежде такое фиксировали ещё в январе

В Бурятии за минувшие сутки не произошло ни одной смерти среди больных коронавирусом. Это большая редкость, до этого такой день в последний раз был ещё 29 января, а ранее – и вовсе ещё в мае 2021 года. Вообще же летальные исходы среди пациентов с ковидом стали фактически ежедневной обыденностью.

За минувшие сутки в Бурятии выявили 245 заразившихся коронавирусом. Это на семь человек больше, чем днём ранее.

Второй день подряд в республике наблюдается небольшой прирост заболеваемости. Так, если вчера зафиксировано 245 новых больных, позавчера их было 238, до этого – 224. В предыдущие же дни наблюдалось ежедневное падение суточного прироста (для понимания, ровно неделю назад, 11 марта было 338 заболевших за сутки, две недели назад – и вовсе 731).

Общее число случаев заболеваний COVID-19 на сегодня достигло 132 664. Из них 44% (58 861) приходится на жителей Улан-Удэ.

Скончались с начала пандемии 2938 жителей Бурятии, заболевших коронавирусом.

На утро 19 марта в стационарах республики лечится 421 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 47 человек.

65 больных находятся в отделении реанимации (большинство из них пожилые люди). 23 человека – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1616 человек. За сутки таких больных стало меньше сразу на 500 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, в отличие от других регионов, пока не собираются отменять масочный режим. В управлении Роспотребнадзора это объяснили тем, что риски инфицирования ещё высоки, а показатель заболеваемости выше того, что в целом по стране. 
коронавирус профилактика

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