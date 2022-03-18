В Бурятии объяснили решение сохранить масочный режим

Республика пока не спешит следовать опыту других регионов, отменивших маски



Регионы России отменяют масочный режим. Первой от обязательного ношения масок в общественных местах отказалась Чечня. С 15 марта этот режим отменила Москва. «В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», - пояснил мэр столицы Сергей Собянин.



Вслед за Москвой такое же решение приняли власти Московской области. Также анонсировал отмену масочного режима губернатор Новосибирской области. Ранее об отмене требования носить защитные маски и соблюдения социальной дистанции сообщили власти Кузбасса и Красноярского края.



В Бурятии, однако, пока отмена масочного режима не планируется. Комментарий управления Роспотребнадзора по этому поводу привели в группе «Кяхта-инфо».



- На сегодняшний день действует постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой от №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19», которым регламентировано обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей. Оценивая эпидемиологическую ситуацию по COVID-19, отмечаем, что с нарастающим итогом в нашей республике зарегистрировано более 130 тысяч подтверждённых случаев заболевания, показатель заболеваемости на 10% выше аналогичного показателя в целом по стране, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В марте в Бурятии отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19, но риски инфицирования ещё высоки, пришли к выводу специалисты.



- Поэтому в республике масочный режим в местах массового пребывания людей сохраняется, а также обязательным остается проведение дезинфекционного режима в организациях и предприятиях, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

