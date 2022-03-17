В турнире примут участие спортсмены от 7 до 18 лет
Первенство Забайкалья по танцевальному спорту пройдёт в краевой филармонии с 19 по 20 марта в Чите.
- В соревнованиях примут участие команды из Читы и Улан-Удэ. Планируемое количество участников около 150 человек. К участию в первенстве допускаются следующие категории: мальчики и девочки в возрасте от 7 до 11 лет, юноши и девушки от 12 до 18 лет, - рассказали в федерации танцевального спорта Забайкалья.
Также отметили, что на соревнования прибудет судейская команда, в которую входят профессионалы из Челябинска, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга и Иркутска.
Начало соревнований состоится 19 марта в 10:00, а закрытие соревнований пройдёт 20 марта в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
Чита и Улан-Удэ посоревнуются на первенстве по танцам
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