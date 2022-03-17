Чита и Улан-Удэ посоревнуются на первенстве по танцам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В турнире примут участие спортсмены от 7 до 18 лет



Первенство Забайкалья по танцевальному спорту пройдёт в краевой филармонии с 19 по 20 марта в Чите.



- В соревнованиях примут участие команды из Читы и Улан-Удэ. Планируемое количество участников около 150 человек. К участию в первенстве допускаются следующие категории: мальчики и девочки в возрасте от 7 до 11 лет, юноши и девушки от 12 до 18 лет, - рассказали в федерации танцевального спорта Забайкалья.



Также отметили, что на соревнования прибудет судейская команда, в которую входят профессионалы из Челябинска, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга и Иркутска.



Начало соревнований состоится 19 марта в 10:00, а закрытие соревнований пройдёт 20 марта в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+

