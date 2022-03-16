Общее число случаев заражений ковидом движется к 132 тысячам
В Бурятии стабильно улучшается ковид-ситуация. Накануне коронавирус выявили у 239 жителей республики. Это на 50 меньше, чем днём ранее и, например, на 273 меньше, чем было 8 марта (то есть ровно неделю назад).
Позавчера суточный прирост упал ниже отметки «300», чуть раньше Бурятия ушла от высоких показателей в 600, 700, 800 заболевших…
Общее число случаев официально зарегистрированных случаев COVID-19 за всё время достигло 131 957. Из них 44% (58 612) приходится на жителей Улан-Удэ.
От коронавируса умер с начала пандемии 2931 житель Бурятии.
Накануне скончались четверо больных ковидом. В оперштабе сообщают, что трое были старше 65 лет, а один – младше этого возраста. Позавчера было пять летальных исходов, за день до этого – четыре, ещё за день – три.
На утро 16 марта в стационарах получают лечение 506 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 42 пациента.
В отделениях реанимации находятся 62 пациента, на ИВЛ – 19 человек.
На амбулаторном лечении – 2152 больных.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 470 924 человек (65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 133 854 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», с временной отменой QR-кодов немного снизились темпы вакцинации против COVID-19. Тем не менее именно сейчас, в период затишья между волнами коронавируса, важно вовремя пройти ревакцинацию и вакцинацию и дать возможность выработаться иммунитету в относительно благоприятных эпидемиологических условиях, призывают бурятские медики.
Коронавирус в Бурятии продолжает отступать
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