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Коронавирус в Бурятии продолжает отступать

Коронавирус в Бурятии продолжает отступать
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Общее число случаев заражений ковидом движется к 132 тысячам

В Бурятии стабильно улучшается ковид-ситуация. Накануне коронавирус выявили у 239 жителей республики. Это на 50 меньше, чем днём ранее и, например, на 273 меньше, чем было 8 марта (то есть ровно неделю назад).

Позавчера суточный прирост упал ниже отметки «300», чуть раньше Бурятия ушла от высоких показателей в 600, 700, 800 заболевших…

Общее число случаев официально зарегистрированных случаев COVID-19 за всё время достигло 131 957. Из них 44% (58 612) приходится на жителей Улан-Удэ.

От коронавируса умер с начала пандемии 2931 житель Бурятии.

Накануне скончались четверо больных ковидом. В оперштабе сообщают, что трое были старше 65 лет, а один – младше этого возраста. Позавчера было пять летальных исходов, за день до этого – четыре, ещё за день – три.

На утро 16 марта в стационарах получают лечение 506 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 42 пациента.

В отделениях реанимации находятся 62 пациента, на ИВЛ – 19 человек.

На амбулаторном лечении – 2152 больных.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 470 924 человек (65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 133 854 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», с временной отменой QR-кодов немного снизились темпы вакцинации против COVID-19. Тем не менее именно сейчас, в период затишья между волнами коронавируса, важно вовремя пройти ревакцинацию и вакцинацию и дать возможность выработаться иммунитету в относительно благоприятных эпидемиологических условиях, призывают бурятские медики.

коронавирус профилактика

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