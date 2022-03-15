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Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19

Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19
Общество,  Фото:пресс-служба центра ОЗ и МП РБ
С временной отменой QR-кодов немного снизились темпы вакцинации против COVID-19. Тем не менее именно сейчас, в период затишья между волнами коронавируса, важно вовремя пройти ревакцинацию и вакцинацию и дать возможность выработаться иммунитету в относительно благоприятных эпидемиологических условиях

Если у вас подошёл срок ревакцинации, поставьте прививку без промедления. О том, как коронавирус влияет на незащищённый организм, мы поговорим с врачом-профилактологом центра общественного здоровья и медицинской профилактики Еленой Корсун.

«Мы можем утверждать, что вакцинация защищает от тяжёлого течения заболевания, осложнений и смерти. Хочется отметить ещё один очень важный момент, оказывающий огромное влияние на ход эпидемии – это мутации вируса. Возможность к мутациям у вируса возникает тогда, когда он долго находится в организме и пытается бороться с иммунной системой. Вакцинация может предотвратить мутации вируса. Когда вирус попадает в организм, имеющий антитела, иммунная система быстрее реагирует на врага, и он не успевает мутировать.

Медленные темпы вакцинации чреваты не только появлением новых мутаций COVID-19, но и очередными вспышками инфекции. Сейчас мы видим, что рост уровня вакцинации в разных странах приводит к пропорциональному снижению смертности населения. В странах, где уровень вакцинации достиг 80% и более, люди постепенно снимают режимы ограничений и возвращаются к привычной жизни.

Прививочные пункты продолжают свою работу и приглашают пройти вакцинацию людей, ответственных не только за своё здоровье, но и за здоровье своего окружения, среди которых наверняка есть беременные и дети. Вакцинироваться можно кормящим матерям, а также беременным из группы риска после 22 недель беременности».

Не теряйте время – пройдите углублённую диспансеризацию

Сейчас все большое внимание уделяется постковидному синдрому, при котором наблюдаются нарушения когнитивных функций: быстроты реакции, внимания, памяти, которые описывают как «мозговой туман». Тот, кто переболел ковидом, ощутил это на себе сам. Также распространены такие последствия, как потеря вкуса и обоняния. Возможно, это не столь опасно, но ухудшает качество жизни, и мы все ещё не знаем, как с этим бороться. Причём многие последствия наблюдаются у пациентов, которые, казалось, легко перенесли коронавирусную инфекцию. Поздние миокардиты, нарушение функции почек, артриты, депрессии и другие осложнения наблюдаются даже у них.

Реабилитация COVID-пациентов – одна из важных задач на сегодня. Именно поэтому в нашей стране проводится углублённая диспансеризация лиц, перенёсших COVID-19, для выявления и предотвращения осложнений.

Сейчас лучшее время заняться своим здоровьем и пройти углублённую диспансеризацию и диспансеризацию. После пятой волны возобновлены плановые приёмы и пока эпидемиологическая обстановка позволяет проходить обследования, пользуйтесь этой возможностью. Пройти обследования можно во всех поликлиниках и ЦРБ по месту прикрепления, предварительно нужно записаться через Госуслуги или колл-центры поликлиник. Углублённую диспансеризацию можно пройти через два месяца после перенесённого заболевания.

Пройдите вакцинацию – не дайте вирусу мутировать!

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики
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