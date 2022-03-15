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Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 300

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 300
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом совсем недавно выявляли более 600 заболевших ковидом

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает идти на убыль. Суточный прирост впервые за долгое время упал ниже отметки «300» (подобные показатели прежде были до начала омикрон-волны). Накануне ковид выявили у 289 человек. Это на 26 меньше, чем днём ранее.

Так, если вчера выявлено 289 новых заболевших, позавчера их было 315, до этого 336, 339. К слову, всего неделю суточный прирост был более 600 заражённых за сутки. Так что улучшение ситуации налицо.

За всё время в Бурятии официально зарегистрировано 131 718 случаев заражений COVID-19. Из них 45% (58 562) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2927 больных коронавирусом.

Несмотря на снижение заболеваемости, коронавирус продолжает забирать жизни ежедневно. Накануне скончались ещё пять человек (известно, что все они были старше 65 лет). Позавчера скончались четверо пациентов, за день до этого – трое.

На утро 15 марта в стационарах лечатся 556 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 39 человек.

63 больных находятся в реанимации, 20 человек – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2503 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 470 769 человек (65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 133 214 жителей.

Кстати, в Москве с 15 марта отменили обязательное ношение масок. Мэр Сергей Собянин пояснил, что такое решение в том числе поддержит бизнес в условиях санкций. Собянин также отменил обязательные меры на предприятиях и в организациях, в том числе измерение температуры сотрудников и разделительные перегородки на рабочих местах.

В Бурятии недавно отменили все ограничительные меры, оставив только масочный режим в помещениях и на транспорте и требования по дезинфекции. QR-коды также ушли в прошлое.

коронавирус профилактика

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