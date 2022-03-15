При этом совсем недавно выявляли более 600 заболевших ковидом
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает идти на убыль. Суточный прирост впервые за долгое время упал ниже отметки «300» (подобные показатели прежде были до начала омикрон-волны). Накануне ковид выявили у 289 человек. Это на 26 меньше, чем днём ранее.
Так, если вчера выявлено 289 новых заболевших, позавчера их было 315, до этого 336, 339. К слову, всего неделю суточный прирост был более 600 заражённых за сутки. Так что улучшение ситуации налицо.
За всё время в Бурятии официально зарегистрировано 131 718 случаев заражений COVID-19. Из них 45% (58 562) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2927 больных коронавирусом.
Несмотря на снижение заболеваемости, коронавирус продолжает забирать жизни ежедневно. Накануне скончались ещё пять человек (известно, что все они были старше 65 лет). Позавчера скончались четверо пациентов, за день до этого – трое.
На утро 15 марта в стационарах лечатся 556 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 39 человек.
63 больных находятся в реанимации, 20 человек – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2503 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 470 769 человек (65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 133 214 жителей.
Кстати, в Москве с 15 марта отменили обязательное ношение масок. Мэр Сергей Собянин пояснил, что такое решение в том числе поддержит бизнес в условиях санкций. Собянин также отменил обязательные меры на предприятиях и в организациях, в том числе измерение температуры сотрудников и разделительные перегородки на рабочих местах.
В Бурятии недавно отменили все ограничительные меры, оставив только масочный режим в помещениях и на транспорте и требования по дезинфекции. QR-коды также ушли в прошлое.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 300
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Творческое событие состоится в городе Киров
При этом совсем недавно выявляли более 600 заболевших ковидом
Родителей, желающих получить место в новых детсадах, просят поторопиться
В дело вмешалась прокуратура
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
В городской библиотеке проведут интерактивную площадку «Сохраняя традиции»
Все детёныши – самцы
Временами порывы ветра достигнут 14 м/с
Большое скопление смёта убирают в несколько этапов
Она посвящена 95-летию со дня рождения художницы Александры Сахаровской
Лёд на Ие начал таять
Первый этап конкурса уже позади
Для посетителей пока доступны два экспозиционных зала
По замыслу учений, произошло вооружённое нападение на монастырь
Спортсмены выиграли 5 золотых наград