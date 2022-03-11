За сутки госпитализировали менее 60 больных ковидом
В Бурятии продолжается снижение заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки ковид выявили у 339 человек.
Отметим, позавчера был 341 заболевший, и это было резкое падение и возвращение к показателям конца января (до взрывной волны коронавируса). Так что волна, вызванная омикрон-штаммом, и цифры свыше 1,5 тысяч заражённых ежедневно, уходят в историю.
С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 130 440 официально подтверждённых случаев заболеваний коронавирусом. Из них 45% (58 171) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время коронавирус унёс жизни 2909 жителей Бурятии.
Накануне скончались трое больных ковидом, все были старше 65 лет. Позавчера было пять летальных исходов. Смерти среди пациентов по-прежнему происходят ежедневно, несмотря на снижение заболеваемости.
На утро 11 марта в стационарах лечатся 672 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 59 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 86 человек (на четыре меньше, чем днём ранее). 27 больных – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4064 человека.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 469 919 человек (65,3 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 131 470 жителей.
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев накануне напомнил, что высокие риски инфицирования всё ещё сохраняются. «На прошлой неделе темп снижения заболеваемости составил 22% по сравнению с предыдущей неделей. Но снижение заболеваемости ещё не означает победу над вирусом. Поэтому сейчас я прошу всех ни в коем случае не расслабляться», - призывал он.
COVID-19 в Бурятии продолжает отступать
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