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Бурятия предоставит субсидии НКО

Бурятия предоставит субсидии НКО
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 30 марта

В Бурятии с 28 февраля стартовал приём заявок на конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории республики Бурятия в 2022 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое обеспечение затрат в следующих размерах:
- финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социального проекта или программы, в сумме, предусмотренной в смете участника конкурса, но не превышающей 300 000 рублей;
- финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социального проекта или программы, в сумме, предусмотренной в смете участника конкурса, в сумме, предусмотренной в смете участника конкурса, свыше 300 000 рублей, но не превышающей 1 000 000 рублей;
- оказание ресурсной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Бурятии, в сумме до десяти процентов от распределяемого между победителями конкурсного отбора объёма субсидии, но не более 3 000 000 рублей.

Заявки принимаются до 22:00 30 марта. С более подробной информацией по конкурсу можно ознакомиться на официальном портале республики.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, на реализацию социальных проектов в виде предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям региона ежегодно выделяется порядка 7,5 млн рублей.
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