На ремонтные работы было выделено более 19,5 млн рублей
В Бурятии завершён капитальный ремонт Тохорюктинской средней школы в Хоринском районе. Из федерального и республиканского бюджетов на ремонтные работы было направлено более 19,5 млн рублей.
- Тохорюктинская школа – малокомплектная, преподавательский состав насчитывает 11 учителей и 32 обучающихся. При школе работает детский сад, который посещают 15 дошколят, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В рамках ремонта в школе выполнены работы по замене полов, окон, дверей, электрики и отопления, а также по расширению площади мастерской и пищеблока.
Напомним, что капитальный ремонт также завершился в средней школе №5 микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ. Благодаря капитальному ремонту был решён вопрос второй смены.
В Хоринском районе Бурятии после капремонта открылась школа
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