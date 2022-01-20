 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Хоринском районе Бурятии после капремонта открылась школа

В Хоринском районе Бурятии после капремонта открылась школа
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
На ремонтные работы было выделено более 19,5 млн рублей

В Бурятии завершён капитальный ремонт Тохорюктинской средней школы в Хоринском районе. Из федерального и республиканского бюджетов на ремонтные работы было направлено более 19,5 млн рублей.

- Тохорюктинская школа – малокомплектная, преподавательский состав насчитывает 11 учителей и 32 обучающихся. При школе работает детский сад, который посещают 15 дошколят, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

В рамках ремонта в школе выполнены работы по замене полов, окон, дверей, электрики и отопления, а также по расширению площади мастерской и пищеблока.

Напомним, что капитальный ремонт также завершился в средней школе №5 микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ. Благодаря капитальному ремонту был решён вопрос второй смены. 
Бурятия Хоринский район капитальный ремонт школа образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске ветеран ВОВ отпраздновал вековой юбилей
В Ангарске ветеран ВОВ отпраздновал вековой юбилей
Общество, 20.01.2022
Юбиляр освобождал Польшу и был участником штурма Берлина
В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад
В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад
Общество, 20.01.2022
Строящееся учреждение рассчитано принять 280 детей
В Улан-Удэ открылась выставка о знаменитом источнике Ямаровка
В Улан-Удэ открылась выставка о знаменитом источнике Ямаровка
Общество, 20.01.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки
На башне вокзала Читы установили новые часы
На башне вокзала Читы установили новые часы
Общество, 20.01.2022
Теперь пассажиры смогут узнать не только время, но и уличную температуру
В Иркутской области выбирают лучшую юбилейную символику
В Иркутской области выбирают лучшую юбилейную символику
Общество, 20.01.2022
Победителя конкурса айдентики 85-летия региона определят с помощью опроса
В Бурятии и Забайкалье стартовали сборы гранатомётчиков
В Бурятии и Забайкалье стартовали сборы гранатомётчиков
Общество, 20.01.2022
Часть занятий будет проведена в тёмное время суток
В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных
В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных
Общество, 20.01.2022
Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы
В Улан-Удэ состоялся торжественный святочный концерт
В Улан-Удэ состоялся торжественный святочный концерт
Общество, 20.01.2022
На концерте присутствовали представители власти, священнослужители и верующие
Монголов призывают праздновать Цагаан сар в семейном кругу
Монголов призывают праздновать Цагаан сар в семейном кругу
Общество, 20.01.2022
Новый год по лунному календарю будут проводит онлайн
Источники в пригороде Улан-Удэ не уступают по свойствам водам Баден-Бадена
Источники в пригороде Улан-Удэ не уступают по свойствам водам Баден-Бадена
Общество, 20.01.2022
Полезную воду можно набрать и зимой недалеко от Улан-Удэ
В Улан-Удэ нашли хозяйку хотошо, который напал на прохожего
В Улан-Удэ нашли хозяйку хотошо, который напал на прохожего
Общество, 20.01.2022
Кто выпустил опасную собаку, хозяйка объяснить не смогла
Лучники Бурятии едут на чемпионат мира
Лучники Бурятии едут на чемпионат мира
Общество, 20.01.2022
За медали чемпионата мира поборются два опытных спортсмена из Бурятии и один перспективный
Ещё восемь школ в Бурятии ушли на дистант
Ещё восемь школ в Бурятии ушли на дистант
Общество, 20.01.2022
Дистанционно будут учиться дети из пригорода Улан-Удэ
На федеральной трассе в Иркутской области возобновили движение по двум полосам
На федеральной трассе в Иркутской области возобновили движение по двум полосам
Общество, 20.01.2022
Движение было приостановлено из-за неисправного большегруза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^