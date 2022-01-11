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Жители Дальнего Востока назвали главное событие 2021 года

Жители Дальнего Востока назвали главное событие 2021 года
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На первом месте оказались QR-коды

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Дальневосточного федерального округа, в том числе Республики Бурятия, и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям.

Большинство (69%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов в регионах страны. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – введение локдауна в июле и ноябре 2021, эти события стали наиболее запоминающимся в 2021 году для 31% опрошенных жителей Дальнего Востока.

Третье место среди заметных событий года занимает всероссийская перепись населения – этот вариант отметили 26% респондентов. На четвёртом месте (21%) оказались одновременно приход движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане, потопы и лесные пожары, а также сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов. На пятом – трагические события в Казани (19%), где юноша устроил стрельбу в школе, убив девять человек.


Дальний Восток

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