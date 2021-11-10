В Бурятии хотят открыть центр лечения хронической недостаточности

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Его планируется создать при кардиологическом отделении БСМП



В Бурятии планируется открытие центра лечения хронической недостаточности. Для этого республику посетила известный кардиолог, руководитель городского центра лечения хронической сердечной недостаточности Нижнего Новгорода Надежда Виноградова. Она побывала в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова с рабочим визитом и поделилась опытом работы.



В беседе с главным врачом Дамбинимой Самбуевым Надежда Виноградова рассказала об организации работы в центре, так как на базе больницы планируется его открытие при кардиологическом отделении.



- Открытие такого центра позволит обеспечить этапность оказания помощи кардиобольным без излишней диагностики и повторных госпитализаций, улучшить качество их жизни и повысить эффективность медикаментозной терапии и физической реабилитации после выписки из стационара на амбулаторном этапе, – заявил главврач БСМП Дамбинима Самбуев.



Так же Надежда Виноградова была спикером образовательного мероприятия «Школа хронической сердечной недостаточности», в которой приняли участие 167 врачей-кардиологов и терапевтов республики. От БСМП в школе участвовало 20 специалистов. Участники отметили большую практическую значимость мероприятия в дальнейшей работе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

