Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ
В эту субботу на базе отдыха «Салют» в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир среди работающей молодёжи памяти первого председателя государственного комитета РБ по делам молодёжи, туризма, физической культуре и спорту Семёна Мантурова.
Традиционный турнир объединил 16 молодёжных команд организаций Бурятии, которым предстояло сразиться в военно-спортивной игре «Лазертаг», выявить лучших в пейнтбольном тире, пройти верёвочный парк с канатным спуском, пробежать эстафеты, попробовать свои силы в стрельбе из трёх видов оружия, а также в сборке и разборке АК 74, и дополнительно соревноваться в пионерболе и перетягивании каната.
По итогам турнира победила команда Пенсионного фонда РФ по РБ. Второе место заняла команда молодёжного совета объединения организаций профсоюзов РБ. Тройку призёров замкнула команда «Вегос-М». Победители и призёры турнира награждены кубками, медали, грамотами и денежным призом.
- С 1994 года Семён Владимирович являлся бессменным председателем государственного комитета Бурятии по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту. А также в структуре Минобразования руководил реализацией государственной молодёжной политики. И ежегодно памяти Семена Владимировича в республике проводится турнир по военно-патриотическим играм, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Работающая молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заключительный этап состоится 7 октября
Заявки принимаются до 8 октября
Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска
Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ
Победитель сможет записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах
Для участия в форуме уже зарегистрировалось более 1500 человек
Итоги мероприятия подведут на городском онлайн-фестивале учителей бурятского языка
6 октября включат сирены и зазвучит сигнал «Внимание всем!»
Посадки зелёных насаждений продлятся до 13 октября
Пропуском может стать и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19
В соревнованиях по вольной борьбе участвовали юниоры до 24 лет
Два спортсмена выполнили норматив кандидатов в мастера спорта
На посадку ежегодно будет выделяться 1 процент ВВП
10 учителей республики получили премию в размере 200 тысяч рублей
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии