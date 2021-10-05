Работающая молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ



В эту субботу на базе отдыха «Салют» в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир среди работающей молодёжи памяти первого председателя государственного комитета РБ по делам молодёжи, туризма, физической культуре и спорту Семёна Мантурова.



Традиционный турнир объединил 16 молодёжных команд организаций Бурятии, которым предстояло сразиться в военно-спортивной игре «Лазертаг», выявить лучших в пейнтбольном тире, пройти верёвочный парк с канатным спуском, пробежать эстафеты, попробовать свои силы в стрельбе из трёх видов оружия, а также в сборке и разборке АК 74, и дополнительно соревноваться в пионерболе и перетягивании каната.



По итогам турнира победила команда Пенсионного фонда РФ по РБ. Второе место заняла команда молодёжного совета объединения организаций профсоюзов РБ. Тройку призёров замкнула команда «Вегос-М». Победители и призёры турнира награждены кубками, медали, грамотами и денежным призом.



- С 1994 года Семён Владимирович являлся бессменным председателем государственного комитета Бурятии по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту. А также в структуре Минобразования руководил реализацией государственной молодёжной политики. И ежегодно памяти Семена Владимировича в республике проводится турнир по военно-патриотическим играм, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

