В соревнованиях принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
В субботу, 29 мая, в Иркутске пройдёт чемпионат Иркутской области по бильярдному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проведут в бильярдном клубе «Меткий».
С 9:30 по 10:30 состоится регистрация участников чемпионата. В 10:45 пройдёт жеребьёвка. Торжественное открытие соревнований начнётся в 11:00. В 11:15 запланирован старт турнира.
Церемония награждения и закрытия чемпионата будет проведена в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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В Иркутске стартует чемпионат области по бильярду
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