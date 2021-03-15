Хамбо Лама сдал тест на коронавирус

Общество, Фото: страница Хамбо Ламы

Лидер российских буддистов отвечает на вопросы пользователей по поводу теста



Глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев озвучил результат своего теста на коронавирус. Ковидом, как выяснилось, лидер российских буддистов не болеет.



- Провёл тест на ковид экспресс-методом. Результат отрицательный, - написал Хамбо Лама на своей странице в Facebook.



Пост меньше чем за час набрал более 20 лайков. Пользователи задают вопросы по поводу экспресс-теста.



- Энэш ю гээчэб? (Это что такое? – с бур.яз.) – спросил один из них.



- Хамараас мазок абаад шалгуулаб (Взяли мазок из носа), - ответил Хамбо Лама.



Один из подписчиков предостерёг главу Буддийской Сангхи о том, что тест может показать ложный результат.



- Намда болно, - ответил Хамбо Лама, что переводится с бурятского как «Мне хватит этого результата».



Также одна из подписчиц пожелала ему «здоровья, здоровья, здоровья».

