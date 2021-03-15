 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

Хамбо Лама сдал тест на коронавирус

Хамбо Лама сдал тест на коронавирус
Общество,  Фото:страница Хамбо Ламы
Лидер российских буддистов отвечает на вопросы пользователей по поводу теста

Глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев озвучил результат своего теста на коронавирус. Ковидом, как выяснилось, лидер российских буддистов не болеет.

- Провёл тест на ковид экспресс-методом. Результат отрицательный, - написал Хамбо Лама на своей странице в Facebook.

Пост меньше чем за час набрал более 20 лайков. Пользователи задают вопросы по поводу экспресс-теста.

- Энэш ю гээчэб? (Это что такое? – с бур.яз.) – спросил один из них.

- Хамараас мазок абаад шалгуулаб (Взяли мазок из носа), - ответил Хамбо Лама.

Один из подписчиков предостерёг главу Буддийской Сангхи о том, что тест может показать ложный результат.

- Намда болно, - ответил Хамбо Лама, что переводится с бурятского как «Мне хватит этого результата».

Также одна из подписчиц пожелала ему «здоровья, здоровья, здоровья».
коронавирус профилактика буддизм Хамбо лама
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Хамбо Лама сдал тест на коронавирус
Хамбо Лама сдал тест на коронавирус
Общество, 15.03.2021
Лидер российских буддистов отвечает на вопросы пользователей по поводу теста
В Улан-Удэ почтили память народного артиста Сергея Панкова
В Улан-Удэ почтили память народного артиста Сергея Панкова
Общество, 15.03.2021
Любимцу публику исполнилось бы в этот день 80 лет
Жительница Улан-Удэ отмечает 92-летие
Жительница Улан-Удэ отмечает 92-летие
Общество, 15.03.2021
Любовь Аркадьевна Жалсараева - ветеран тыла и ветеран труда
Масленица в Иркутской области прошла без происшествий
Масленица в Иркутской области прошла без происшествий
Общество, 15.03.2021
В ряде населённых пунктов отказались от сжигания соломенного чучела
В Бурятии призывников привьют от коронавируса
В Бурятии призывников привьют от коронавируса
Общество, 15.03.2021
Вакцины поставят и сотрудникам военкоматов  
Дольщики ещё одного дома-долгостроя в Улан-Удэ получат ключи
Дольщики ещё одного дома-долгостроя в Улан-Удэ получат ключи
Общество, 15.03.2021
Разрешили ввести в эксплуатацию долгострой на Ключевской
В аэропорту Иркутска у пассажирки изъяли найденный на Ольхоне нож
В аэропорту Иркутска у пассажирки изъяли найденный на Ольхоне нож
Общество, 15.03.2021
Туристка забрала штык-нож в качестве сувенира
В Улан-Удэ, вероятно, откажутся от водоёмов на площади Революции
В Улан-Удэ, вероятно, откажутся от водоёмов на площади Революции
Общество, 15.03.2021
Автор дизайн-проекта благоустройства площади Революции вдохновлялся московским «Зарядьем»
Директор Россельхозцентра по Бурятии выиграл пари на чемпионате России
Директор Россельхозцентра по Бурятии выиграл пари на чемпионате России
Общество, 15.03.2021
Намжил Мардваев рассказал, что сделал с выигрышем
Суд обязал провести уличное освещение в пригороде Улан-Удэ
Суд обязал провести уличное освещение в пригороде Улан-Удэ
Общество, 15.03.2021
Иск подал прокурор Иволгинского района
Судейское решение по бурятскому борцу вызвало жаркие споры
Судейское решение по бурятскому борцу вызвало жаркие споры
Общество, 15.03.2021
Некоторые болельщики считают, что бурятского борца несправедливо обделили с золотом
В Бурятии выяснили, почему почернел и завонял Байкал
В Бурятии выяснили, почему почернел и завонял Байкал
Общество, 15.03.2021
В сливаемых стоках концентрация вредных веществ превышала норму до 14 раз  
В Бурятии скончалась известный библиотечный деятель
В Бурятии скончалась известный библиотечный деятель
Общество, 15.03.2021
Римма Лисова работала в библиотечной системе с 1958 года
Коронавирус в Бурятии превысил 35 тысяч случаев
Коронавирус в Бурятии превысил 35 тысяч случаев
Общество, 15.03.2021
Заболеваемость коронавирусом пока держится на том же уровне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^