Рейд прошёл в Курумканском районе республики
Сотрудники ГУ МЧС по Бурятии совместно с инструкторами пожарной профилактики Государственной противопожарной службы республики, специалистами социальной защиты, представителями полиции обследуют дома, где проживают многодетные семьи, неблагополучные граждане, а также семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении.
В ходе рейда инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России разъясняют людям элементарные правила пожарной безопасности, действия в случае возникновения пожара, доводят до граждан требования об опасности курения, в особенности, в постели. После беседы на тему пожарной безопасности им вручают памятки.
Один из таких рейдов прошёл в Курумканском районе. Как отмечают сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы, наиболее распространённые нарушения требований пожарной безопасности - ненадлежащее состояние электропроводки, отсутствие предтопочных листов у печных установок, курение внутри жилых помещений, которые являются одними из основных причин возникновения пожаров. Участники рейда обращают внимание граждан на устранение и недопущение этих нарушений.
Всего за прошедшие сутки межведомственными группами в Бурятии проведено 818 подворовых обхода. Мерам пожарной безопасности проинструктировано более тысячи человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Жителям Бурятии напомнили о пожарной безопасности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Объекты проинспектировал Алексей Цыденов
В результате этих ДТП пострадали восемь человек
Вспомним прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко
65 работников Улан-Удэнского авиационного завода претендовали на премию года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
«Не знаю, как называется», - Алексей Цыденов сделал интересное признание
Зв сутки выявили более сотни больных
Чимит Дармаев играл против Анатолия Вассермана
Открытие состоится в первый весенний день
В Улан-Удэ без осадков
Екатерина Белькова – заметная, яркая и харизматичная актриса Русского драмтеатра им.Н.Бестужева. Сложно ли быть артисткой с тремя высшими образованиями, играть то бабушку, то Олю из «Трёх сестёр», то мальчика, худеть ради роли и работать уборщицей для фитнеса – обо всём этом и многом другом в откровенном интервью для ««Байкал-Dailу»
Забеги прошли на Центральном стадионе
Родителям раздали памятки
Эвакуировались пациенты и дежурный персонал
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра современного искусства Бурятии
Выступление известных бурятских юмористов на «Comedy Баттл» вышло неоднозначным