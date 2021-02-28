Жителям Бурятии напомнили о пожарной безопасности

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Рейд прошёл в Курумканском районе республики



Сотрудники ГУ МЧС по Бурятии совместно с инструкторами пожарной профилактики Государственной противопожарной службы республики, специалистами социальной защиты, представителями полиции обследуют дома, где проживают многодетные семьи, неблагополучные граждане, а также семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении.



В ходе рейда инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России разъясняют людям элементарные правила пожарной безопасности, действия в случае возникновения пожара, доводят до граждан требования об опасности курения, в особенности, в постели. После беседы на тему пожарной безопасности им вручают памятки.



Один из таких рейдов прошёл в Курумканском районе. Как отмечают сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы, наиболее распространённые нарушения требований пожарной безопасности - ненадлежащее состояние электропроводки, отсутствие предтопочных листов у печных установок, курение внутри жилых помещений, которые являются одними из основных причин возникновения пожаров. Участники рейда обращают внимание граждан на устранение и недопущение этих нарушений.



Всего за прошедшие сутки межведомственными группами в Бурятии проведено 818 подворовых обхода. Мерам пожарной безопасности проинструктировано более тысячи человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

