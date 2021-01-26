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Борицы Бурятии привезли 12 медалей первенства ДФО

Борицы Бурятии привезли 12 медалей первенства ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
У спортсменок 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды

С 22 по 24 января во Владивостоке прошло первенство ДФО по вольной борьбе среди юниоров и юниорок 2001-2003 гг.р. На соревнованиях отличились не только юноши из Бурятии, но и девушки.

Представительницы сборной республики привезли домой 12 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.

Золото:
Будаева Саяна – весовая категория 53 кг;
Гонжапова Туяна - весовая категория 57 кг;
Февралева Алена - весовая категория 62 кг;
Дондокова Сарюна - весовая категория 65 кг;
Санжиева Алтана - весовая категория 68 кг;
Гулгенова Татьяна - весовая категория 76 кг.

Серебро:
Шульгина Людмила - весовая категория 50 кг;
Фирсова Юлия - весовая категория 55 кг;
Дабаева Сангандари - весовая категория 57 кг;
Фёдорова Анжела - весовая категория 72 кг.

Бронза:
Бархалеева Баярма - весовая категория 50 кг;
Аносова Светлана - весовая категория 59 кг.

Напомним, что все победители и призёры первенства ДФО получили право участвовать на первенстве России, который пройдёт с 8 по 12 апреля в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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