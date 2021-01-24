«Пожалуйста, помолитесь за нас», - попросили жителей Бурятии в социальной сети её родственники
Родственники девушки, которая пострадала от собак в конце 2020 года, сообщили, что у неё сняли с ног аппараты, сейчас она может недолго прогуливаться с мамой по коридору.
- Зарядку всё-таки делать преждевременно, так как после неё ухудшается самочувствие. Завтра первая операция по реконструкции лица. Пожалуйста, помолитесь за нас, - пишут близкие улан-удэнки в социальной сети.
Напомним, 23 декабря в микрорайоне Забайкальский на девушку напала стая собак, которые сильно искусали ей лицо, а также другие части тела. После инцидента пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме. Затем её транспортировали в Москву - оплату спецборта взяли на себя власти Бурятии.
Пострадавшей от собак улан-удэнке проведут операцию по реконструкции лица
Общество, Фото:
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