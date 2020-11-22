По мотивам советских фильмов: Танцоры сняли видео на улицах Улан-Удэ

В Улан-Удэ театр танца «Угол зрения» представил очередной позитивный клип. На этот раз они порадовали жителей Бурятии номером, снятым по мотивам советских фильмов.
- Улицы нашего города, юмор, танцы и наши любимые артисты. Всё это в нашем новом ролике, - так подписали видео на странице театра танца в социальной сети.
В трёхминутном ролике танцоры упомянули такие кинокартины как: «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика».
Подписчики остались в восторге от номера и писали об этом в комментариях:
«Вы для меня просто лучшие!!! Никто не делает! Вы делаете! Все грустят! Вы - нет! Но и танцуете так только вы! Массово, зажигательно! А главное - на улицах нашего города! Восхищаюсь! Хвалю!!!»
«Молодцы!!! Здорово как»,
«Как всегда «Угол зрения» отжигает, на одном дыхании клип!»
«Круто!!! Просто, здорово!!!»
«Супер, как всегда на высоте»
«Молодцы, очень круто, впрочем, как всегда».
В середине октября «Угол зрения» выпустил клип в стиле 90-х, который также понравился горожанам.