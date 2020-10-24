В стиле 90-х: Танцоры выступили на улицах Улан-Удэ





В Улан-Удэ театр танца «Угол зрения» представил позитивный клип: артисты станцевали в разных локациях города под хиты 90-х.- Стартовал наш крутой проект. Наши артисты окунут вас в атмосферу 90-х годов. Улицы нашего города, юмор и, конечно, зажигательные танцы. Наша первая танцевальная прогулка началась с аллеи сельскохозяйственной академии, а продолжилась у одного из старейших памятников архитектуры нашего города - Дворца культуры ЛВРЗ. Отличное настроение и улыбка тебе обеспечены! – говорится в аккаунте театра в соцсети.Также театр ждёт предложений горожан под постом с видео, где бы они хотели увидеть следующий подобный ролик.Пользователи остались в восторге от зажигательного выступления и ролика: «Классно! Какие вы молодцы! Спасибо! Получила заряд на весь день!», «Очень позитивный клип, поднимается настроение! Круто! Ещё хочется «клип о клипе», как создавался клип - сейчас это многим интересно», «Подняли настроение», «Класс, школьные годы вспомнила, цветные лосины», «Молодцы» и т.д.