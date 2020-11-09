Историк из Бурятии выбыл из шоу «Танцы на ТНТ»

«Я пытался», - коротко прокомментировал Лев Зимин
23-летний историк из Бурятии Лев Зимин выбыл из шоу «Танцы на ТНТ» (16+). Выпуск передачи с его участием состоялся накануне, 8 ноября. На этом этапе шоу танцоры работали в команде.
Команда, в которую попал Лев, самостоятельно ставила номер в стиле хип-хоп. Но улан-удэнец не прошёл этот этап отбора.
- Мне было очень интересно за тобой наблюдать. Но это часть работы, часть нашего ремесла время от времени слышать «Нет», - сказал Льву наставник проекта Егор Дружинин.
На своей странице в соцсети Лев разметил небольшое видео со своим участием в шоу и поставил хештег #япытался. Также он пообещал позже написать пост на эту тему.
В комментариях подписчики поддерживают его: «Мы держали кулачки, ты молодец, очень классно станцевал», «Лёва, да ты и так красавчик, только вперёд!», «Не грусти, ты молодец», «Только посмотрела, очень хорошо ты станцевал, не грусти, ещё всё впереди, мы с тобой», «Лёва, ты супермолодец. Как этап. Дальше только круче», «Достойно выступил! Достойно держал себя. Ты большой молодец», «Лева молодец! Всей солёнкой за тебя болели!!!».
Как сообщал «Байкал-Daily», на этапе отбора Лев покорил жюри своим танцем в стиле паппинг
, услышав от них заветное «Ты в танцах!».
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