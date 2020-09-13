Историк из Улан-Удэ покоряет «Танцы» на ТНТ









Выступление наставникам понравилось. Егор Дружинин назвал его «артистом», но добавил, что «нужно ещё что-то уметь», чтобы продолжить выступление в «Танцах».



- Я танцую ещё хип-хоп, локинг, немножко хаус, немножко вог, - тут же ответил Лев.



После небольшой драматичной паузы он услышал заветное: «Ты в танцах!»



За кулисами улан-удэнец обещал, что будет вовсю работать, даже если будет очень сложно.



Призовой фонд последнего сезона шоу «Танцы» впервые составил пять миллионов рублей.



12 сентября в эфире телеканала ТНТ вышел третий выпуск последнего сезона проекта «Танцы» (16+). В нём принял участие 23-летний улан-удэнец Лев Зимин. Он историк, окончил магистратуру исторического факультета Бурятского государственного университета, а сейчас планирует поступать в аспирантуру.Лев родился и вырос в селе Баянгол Баргузинского района Бурятии. Телезрителям он поведал, что сейчас в родном селе живёт 1200 человек, а название переводится как «богатая долина».- Жил обычной деревенской жизнью. Это своё хозяйство. Родители будили рано и занимался делами – открыть парник, полить всё. Если сенокос, то с утра собирался и шёл пешком километров семь, а вечером шёл обратно, - рассказал на телешоу о себе молодой человек.Лев признался, что никогда не думал, что окажется на проекте «Танцы».- Даже когда начинал заниматься танцами, не видел себя как телевизионного участника. В прошлые годы всё откладывал, но сейчас я в лучшей форме. Нужно сейчас или никогда, - поделился он.Наставникам Лев показал танец в стиле паппинг – это уличный стиль, основанный на сокращении мышц.