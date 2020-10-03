Двое спортсменов остались с бронзой
2 октября, в третий соревновательный день чемпионата Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин прошли полуфинальные поединки, сообщает минспорта Бурятии. Чемпионат ДФО проходит в Улан-Удэ, в стенах ФСК.
За выход в финал боролись пять спортсменов из Бурятии.
В весовой категории 52 кг прошёл поединок двух бурятских спортсменов. В финал вышел Батлаев Баир. Бронзовую медаль завоевал Гыргенов Бимба
В весовой категории 57 кг Альберт Гатауллин одолел боксёра из Республики Саха (Якутия) Яна Алексеева и вышел в финал.
В весовой категории 63 кг яркую победу над спортсменом из Забайкальского края одержал Доржо Дахаев, обеспечив себе выход в финал.
Бронзу в тяжёлом весе 93 кг завоевал спортсмен из Бурятии Олег Елизаров.
Таким образом, сегодня в финале будут биться три боксёра из Бурятии. Трансляции состоятся на ютуб-канале федерации бокса России.
Как сообщал «Байкал-Daily», сборная Бурятии вынужденно лишилась на чемпионате ДФО большей части своих спортсменов. У 13 боксёров был выявлен коронавирус, они были сняты с турнира. Здоровыми оказались только шесть спортсменов.
Три боксёра из Бурятии вышли в финал чемпионата ДФО
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