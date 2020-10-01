Коронавирус выбил из строя 70% команды Бурятии по боксу

Министр спорта Бурятии прокомментировал ситуацию с заразившимися COVID-19 боксёрами
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов прокомментировал ситуацию с заболевшими коронавирусом боксёрами. Как сообщал «Байкал-Daily», заразились 13 членов сборной Бурятии. Все они сняты с чемпионата Дальневосточного федерального округа, который стартовал в Улан-Удэ 30 сентября.
По словам Дамдинцурунова, допущены к чемпионату шесть бурятских боксёров. У них анализ на коронавирус, в отличие от остальных 13-ти, оказался отрицательным.
- Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и минспорта РФ, сейчас для участия в соревнованиях не требуются справки на ковид. Но мы как организаторы приняли решение, чтобы все участники, судьи, члены оргкомитета, в общем, любой, кто находится на территории, был допущен только при наличии отрицательного анализа, - подчеркнул глава минспорта Бурятии.
18 сентября вся сборная Бурятии по боксу сдавала анализы на коронавирус, у всех они были отрицательными. Очередные тесты спортсмены, судьи, в том числе министр спорта, прошли за три дня до начала чемпионата ДФО. Эти анализы и выявили 13 заболевших. Они были отстранены от турнира и отправлены на самоизоляцию по месту проживания.
Шестеро оставшихся участников чемпионата из Бурятии будут сдавать анализы на COVID-19 ежедневно.
- Мы приняли решение ежедневно тестировать на данную инфекцию всех спортсменов сборной, допущенных до соревнований, - пояснил Вячеслав Дамдинцурунов.
На самом чемпионате строго соблюдаются все меры предосторожности. Турнир проходит без зрителей. Следить за выступлениями можно онлайн, трансляции проходят на YouTube-канале федерации бокса России.
Также министр спорта Бурятии сообщил, что рассматривается вопрос о запрете на тренировках спортсменов контактных и игровых методов. На тренировках планируют ввести обязательную социальную дистанцию.
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