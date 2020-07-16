Из-за ливневых дождей их жильё было подтоплено
В связи с ливневыми дождями в Иркутске накануне были частично подтоплены жилые дома. По обращениям граждан частного сектора специалистами администрации города 8 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.
Шесть жителей двух домов на улице Верхняя набережная разместили в школе №20. Двое жителей дома на улице Мельничной ночевали в лицее-интернате №1. МУП «Комбинат питания» предоставил им горячее питание. В настоящий момент жители улицы Верхняя Набережная вернулись в свои дома. Семья с Правобережного округа размещена в центре «Оберег». Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести оценку ущерба в подтопленных домах.
Кроме того, в течение всей ночи осуществлялась откачка воды на улице Канской, там оказались подтопленными 6 частных домов. По словам местных жителей, такая проблема возникла после строительства автостоянки. По поручению мэра города будет проведено обследование причин подтопления.
Также глава города отметил, что уровень воды на реках в черте Иркутска находится ниже критических отметок, опасность паводка, в настоящее время, отсутствует.
По данным синоптиков, за прошедшие сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков, из них 61 мм – ночью. Это всего на 2 мм меньше абсолютного рекорда, зафиксированного в 2001 году, сообщает пресс-служба администрации города.
В Иркутске эвакуированные жители возвращаются в свои дома
Общество, Фото:
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