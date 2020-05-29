Праздник детства в этом году можно провести не выходя из дома
В Улан-Удэ День защиты детей отпразднуют в Интернете. В социальных сетях всех ждут онлайн-концерты дошкольников и коллективов, увлекательные мастер-классы по разным направлениям творчества, конкурсы, креативный онлайн-челлендж и многое другое.
В атмосферу праздника можно окунуться, участвуя в акции «Окна детства» (0+). Участники оформят окна своих домов и квартир ко Дню защиты детей. Приветствуется оформление с использованием детской атрибутики.
В сети будет проходить онлайн-челлендж «Озвучь мультфильм» (0+). В челлендже ребята будут озвучивать любимого мультипликационного героя (фрагмент мультфильма) на русском, бурятском, английском языках. Готовые работы ждут на почте alla_kotomanova@mail.ru до 10 июня или в аккаунте Инстаграм detiitvorchestvo03 с хэштегом #озвучьмультфильм03. Победителей ждут призы.
1 июня пройдёт городская акция «Активная помощь», в рамках которой специалисты 9 консультационных центров Улан-Удэ (психологи, логопеды, старшие воспитатели) проведут дистанционные консультации для детей и родителей. Специалисты центров будут давать бесплатные консультации и отвечать на вопросы как по телефону, так и через Zoom конференцию. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ День защиты детей отметят акциями и онлайн-челленджами
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