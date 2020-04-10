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Грейдеры пройдут по 300 улицам Улан-Удэ

Грейдеры пройдут по 300 улицам Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На грунтовых дорогах проведут грейдирование

Около 300 улиц Улан-Удэ с грунтовым покрытием комбинат по благоустройству приведёт в порядок после зимы. Накануне комбинат уже приступил к плановому грейдированию дорог. Кроме первоочередных дорог, в частном секторе приведут в порядок проезды к детским садам и школам, дороги с движением общественного транспорта.

- В этом году список мест для работ значительно расширен. В Железнодорожном районе работы по отсыпке произведут в микрорайонах: Шишковка, Лысая гора, Аршан, Восточный и др., - сообщили в пресс-службе мэрии.

На сегодня проводится грейдирование в районе Верхней Берёзовки.

В Октябрьском районе работы запланированы в микрорайонах: Забайкальский, Горького, Энергетик, Таежный и др. В настоящий момент работы ведутся по улице Псковской. В том числе, по маршруту общественного транспорта № 2.

В Советском районе города отсыпка и грейдирование запланированы в микрорайонах: Батарейка, Тулунжа, Исток, Левый берег, Солдатский, Вагжанова и др. Ранее произведены работы по дороге в ДНТ «Зенит».

Грейдирование улиц проводятся одновременно в трёх районах города, с привлечением 8 единиц специализированной техники.

– Грейдирование достаточно трудоёмкий и ресурсозатратный по времени процесс. Время работ увеличивает необходимость прорабатывать один и тот же участок дороги несколько раз, – сообщили в комитете городского хозяйства.

Работа идёт по утверждённым районными администрациями спискам. Выполнение всего объёма будет продолжаться ориентировочно в течение трёх месяцев, при условии сохранения оптимальных погодных условий.
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