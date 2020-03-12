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Забайкалье проведёт международный конкурс народных инструментов

Забайкалье проведёт международный конкурс народных инструментов
Общество,  Фото:pixabay.com
Прослушивания оркестров и ансамблей могут посетить все желающие

С 23 по 26 марта состоится VII (XVI) международный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н.П.Будашкина. Крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока музыкальный конкурс, названный в честь одного из самых известных композиторов-народников России, создан в Чите более 40 лет назад.

В этом году для участия в конкурсе заявлено более 60 коллективов из районов Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского и Хабаровского краёв, а также из Белоруссии и Китая. Из них 16 оркестров и 44 ансамбля разных форм. Количество участников – более 700 человек.

В качестве председателя жюри приглашён профессор, главный дирижёр Русского академического оркестра государственной филармонии из города Новосибирска, народный артист России Владимир Гусев. Также членами жюри заявлены ведущие мастера исполнительского искусства из Москвы, Улан-Удэ, Иркутска и Читы.

23, 24 и 25 марта в центральной детской музыкальной школе имени Б.Г. Павликовской пройдут конкурсные прослушивания, посетить которые могут все желающие.

23 марта в 18:30 в Забайкальской краевой филармонии состоится открытие конкурса – концерт оркестра русских народных инструментов ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» под руководством дирижёров – заслуженного деятеля искусств Читинской области Александра Муравьева; председателя жюри, народного артиста России Владимира Гусева.

24 марта в 18:30 в краевой филармонии пройдёт концерт оркестра русских народных инструментов ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» под управлением дирижёра, заслуженного деятеля искусств России, доцента государственного института музыки имени А.Г.Шнитке (г. Москва) Эдварда Маковского.

26 марта в 15:00 в зале Дома офицеров состоится торжественное закрытие конкурса и гала-концерт.

Также в программе конкурса – ретроспектива записей видеоконкурсов прошлых лет в виртуальном зале Забайкальской краевой филармонии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
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