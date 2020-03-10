 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

В Бурятии продлено действие закона по доплате приёмным родителям

В Бурятии продлено действие закона по доплате приёмным родителям
Общество,  Фото:pixabay.com
Новый документ принят региональным парламентом 5 марта этого года

В 2018 году в Бурятии был принят закон, устанавливающий дополнительную меру социальной поддержки приёмным родителям, взявшим на воспитание в семью ребенка в возрасте от 10 до 18 лет, в виде ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Документ вступил в силу 1 января 2018 года, срок его реализации закончился 31 декабря 2019 года.

В своем выступлении на сессии регионального парламента министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова подчеркнула, что за период действия закона отмечена положительная динамика по снижению количества детей в возрасте от 10 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. В сравнении с 2017 годом – на 21%, 156 семей республики приняли на воспитание 220 воспитанников социальных центров подросткового возраста.

- В настоящее время в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 227 человек в возрасте 10 лет и старше. В очереди по республике 27 потенциальных родителей, которые готовы принять на воспитание детей-подростков в приёмную семью. Поэтому министерство социальной защиты населения вышло с инициативой о продлении срока действия закона, который предусматривает дополнительную доплату для приёмных родителей в размере 10 тысяч рублей. Документ был поддержан депутатами Народного Хурала РБ. Для его реализации потребуются средства в сумме 4,1 миллионов рублей ежегодно, – уточнила Татьяна Быкова.

Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики, в Бурятии воспитание ребенка в приёмной семье – это перспективная замещающая форма жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в республике в 952 приёмных семьях воспитываются 1834 детей.
семьи приемные семьи доплаты Бурятия минсоцзащиты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области мужчина помог задержать наркосбытчицу
В Иркутской области мужчина помог задержать наркосбытчицу
Общество, 10.03.2020
Женщина делала «закладку», когда её увидел прохожий
Житель Бурятии из ревности убил мужчину
Житель Бурятии из ревности убил мужчину
Общество, 10.03.2020
Избитого мужчину он скинул в смотровую яму, где тот скончался от полученных травм
В Иркутске продавец пыталась подкупить полицейского
В Иркутске продавец пыталась подкупить полицейского
Общество, 10.03.2020
Правоохранитель отказался от 80 тысяч рублей
Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах
Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах
Общество, 10.03.2020
Посылка предназначалась 43-летнему осуждённому
Улан-удэнский спектакль «Наводнение» покажут экспертам «Золотой маски»
Улан-удэнский спектакль «Наводнение» покажут экспертам «Золотой маски»
Общество, 10.03.2020
Премьера театрального произведения состоялась в ноябре прошлого года
Гости нацпарка в Бурятии угадывают животных по следам и кормят птиц с рук
Гости нацпарка в Бурятии угадывают животных по следам и кормят птиц с рук
Общество, 10.03.2020
Востребованность экологического маршрута на лыжах в последние годы возросла
В Иркутской области виновника ДТП осудили на три года за смерть мужчины
В Иркутской области виновника ДТП осудили на три года за смерть мужчины
Общество, 10.03.2020
Пьяный водитель ехал без прав и в неисправном авто
В Бурятии ищут молодого человека, пропавшего полгода назад
В Бурятии ищут молодого человека, пропавшего полгода назад
Общество, 10.03.2020
Сергей Гармаев вышел из дома и не вернулся в октябре прошлого года
В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны
В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны
Общество, 10.03.2020
Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов  
В Улан-Удэ к благоустройству бульвара по Фрунзе приступят после ремонта сетей
В Улан-Удэ к благоустройству бульвара по Фрунзе приступят после ремонта сетей
Общество, 10.03.2020
Работы по облагораживанию бульвара разделили на два этапа
В Улан-Удэ появился билборд с экоактивистом Чингисом Болотовым
В Улан-Удэ появился билборд с экоактивистом Чингисом Болотовым
Общество, 10.03.2020
Лидер КВН-движения и руководитель экопроекта «Мусор из головы» стал лицом рекламной кампании
Мэрия об участке школы №60 в центре Улан-Удэ: «Участок не соответствует строительным нормам»
Мэрия об участке школы №60 в центре Улан-Удэ: «Участок не соответствует строительным нормам»
Общество, 10.03.2020
Старое здание школы подлежит сносу, а новое построят в 103 микрорайоне
В Улан-Удэ в такси с пассажирами врезался микрогрузовик
В Улан-Удэ в такси с пассажирами врезался микрогрузовик
Общество, 10.03.2020
Авария случилась на Мясокомбинате вчера

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^