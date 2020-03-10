Новый документ принят региональным парламентом 5 марта этого года
В 2018 году в Бурятии был принят закон, устанавливающий дополнительную меру социальной поддержки приёмным родителям, взявшим на воспитание в семью ребенка в возрасте от 10 до 18 лет, в виде ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Документ вступил в силу 1 января 2018 года, срок его реализации закончился 31 декабря 2019 года.
В своем выступлении на сессии регионального парламента министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова подчеркнула, что за период действия закона отмечена положительная динамика по снижению количества детей в возрасте от 10 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. В сравнении с 2017 годом – на 21%, 156 семей республики приняли на воспитание 220 воспитанников социальных центров подросткового возраста.
- В настоящее время в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 227 человек в возрасте 10 лет и старше. В очереди по республике 27 потенциальных родителей, которые готовы принять на воспитание детей-подростков в приёмную семью. Поэтому министерство социальной защиты населения вышло с инициативой о продлении срока действия закона, который предусматривает дополнительную доплату для приёмных родителей в размере 10 тысяч рублей. Документ был поддержан депутатами Народного Хурала РБ. Для его реализации потребуются средства в сумме 4,1 миллионов рублей ежегодно, – уточнила Татьяна Быкова.
Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики, в Бурятии воспитание ребенка в приёмной семье – это перспективная замещающая форма жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в республике в 952 приёмных семьях воспитываются 1834 детей.
В Бурятии продлено действие закона по доплате приёмным родителям
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина делала «закладку», когда её увидел прохожий
Избитого мужчину он скинул в смотровую яму, где тот скончался от полученных травм
Правоохранитель отказался от 80 тысяч рублей
Посылка предназначалась 43-летнему осуждённому
Премьера театрального произведения состоялась в ноябре прошлого года
Прогнозируются сильные ветра и снег
Востребованность экологического маршрута на лыжах в последние годы возросла
Пьяный водитель ехал без прав и в неисправном авто
Сергей Гармаев вышел из дома и не вернулся в октябре прошлого года
Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов
Инцидент произошёл на прошлой неделе
Работы по облагораживанию бульвара разделили на два этапа
Лидер КВН-движения и руководитель экопроекта «Мусор из головы» стал лицом рекламной кампании
Старое здание школы подлежит сносу, а новое построят в 103 микрорайоне
Авария случилась на Мясокомбинате вчера