В Бурятии продлено действие закона по доплате приёмным родителям

Новый документ принят региональным парламентом 5 марта этого года



В 2018 году в Бурятии был принят закон, устанавливающий дополнительную меру социальной поддержки приёмным родителям, взявшим на воспитание в семью ребенка в возрасте от 10 до 18 лет, в виде ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Документ вступил в силу 1 января 2018 года, срок его реализации закончился 31 декабря 2019 года.



В своем выступлении на сессии регионального парламента министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова подчеркнула, что за период действия закона отмечена положительная динамика по снижению количества детей в возрасте от 10 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. В сравнении с 2017 годом – на 21%, 156 семей республики приняли на воспитание 220 воспитанников социальных центров подросткового возраста.



- В настоящее время в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 227 человек в возрасте 10 лет и старше. В очереди по республике 27 потенциальных родителей, которые готовы принять на воспитание детей-подростков в приёмную семью. Поэтому министерство социальной защиты населения вышло с инициативой о продлении срока действия закона, который предусматривает дополнительную доплату для приёмных родителей в размере 10 тысяч рублей. Документ был поддержан депутатами Народного Хурала РБ. Для его реализации потребуются средства в сумме 4,1 миллионов рублей ежегодно, – уточнила Татьяна Быкова.



Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики, в Бурятии воспитание ребенка в приёмной семье – это перспективная замещающая форма жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в республике в 952 приёмных семьях воспитываются 1834 детей.

