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Бурятские приставы назвали средний возраст должника

Бурятские приставы назвали средний возраст должника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чаще всего не платят по долгам трудоспособные мужчины

Управление федеральной службы судебных приставов по Бурятии, подводя итоги 2019 года, представила любопытные данные о том, кто является типичным должником в республике.

Наибольшее количество исполнительных производств возбуждено в отношении лиц зрелого возраста от 36 до 55 лет. Далее идёт молодежь в возрасте от 24 до 35 лет. И на третьем месте – люди старшего возраста от 56 до 70 лет. Незначительно количество исполнительных производств имеются в отношении граждан в возрасте от 17 до 23 лет и старше 70 лет.

- Если проанализировать самые популярные категории исполнительных производств по гендерному признаку, то картина выглядит следующим образом. 81 % штрафов ГИБДД приходились на мужчин, а 60 % кредитных долгов на женщин. Примерно на одном уровне находились мужчины и женщины по долгам за жилищно-коммунальные услуги. 58 % женщин против 42 % мужчин, - отметили в УФССП.

Чаще всего жители Бурятии не платят по кредитам. Совокупный долг по кредитным долгам за год составил 23 млрд. 852 млн. руб. Затем идут долги перед предприятиями ЖКХ и ТЭК на общую сумму свыше 3 млрд. 906 млн. руб. На третьем месте – долги по налогам и сборам на сумму 2 млрд. 996 млн. рублей.

В 2019 году в результате арестов имущества должники поспешили оплатить задолженности на сумму около 15 млн. рублей. В счёт погашения задолженности взыскатели согласились принять арестованное имущество стоимостью 251 млн. рублей, 110 млн. рублей было перечислено взыскателям после продажи имущества на торгах. На сегодняшний день на стадии реализации находится имущество должников стоимостью около полумиллиарда рублей.

В прошлом году судебные приставы вынесли 72 тыс. постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы страны. В результате данной меры жители Бурятии предпочли оплатить задолженности на сумму свыше 418 млн. рублей.

Свыше 8 тыс. должников, имеющие обязательства по выплате алиментов, компенсации морального вреда, материального ущерба и ущерба, причинённого преступлением, подверглись ограничению специального права на управление транспортными средствами. Чтобы снять наложенное ограничение они оплатили задолженности на сумму свыше 305 млн. рублей.
судебные приставы
 
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