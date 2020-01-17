Он несколько раз расплатился с помощью карты в магазинах
Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который днём 7 января совершил покупки, используя утерянную банковскую карту. Владелица потеряла её в автобусе.
Покупки были совершены в нескольких магазинах на улицах Кольцова и Пищевая в Улан-Удэ на сумму более 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
В совершении преступления подозревается мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, рост 165-170 см. Одет в тёмную шапку, чёрную куртку с капюшоном, джинсы тёмного цвета.
При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(914)052-38-44 или 112.
В Улан-Удэ ищут мужчину, присвоившего чужую банковскую карту
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