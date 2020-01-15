В Иволгинске пройдёт первый этап кубка республики
С 18 по 19 января в Бурятии состоится первый этап республиканского кубка по спортивному туризму – в селе Иволгинск пройдут открытые соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях памяти С.У. Путина. Место проведения станет спортивный зал Иволгинской средней школы.
Соревнования проводятся на дистанциях «Пешеходная – дистанция 1, 2 класса» по личному зачёту по возрастным группам: мальчики и девочки 10-11 лет, мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14- 15 лет, юниоры и юниорки 16-21 года, мужчины и женщины 1998 года рождения и старше. Участники имеют право выступать только за одну команду.
Результат участника на дистанции будет определяться временем её прохождения. Победителем станет участник, показавший наименьший результат. Результаты подводятся для личных результатов отдельно в группах зачёта: «мальчики», «девочки», «юноши», «девушки». Победители и призёры соревнований в командном и личном зачётах награждаются грамотами и медалями.
Программа соревнований
18 января
8:00 - 10:30 – Официальные тренировки (согласно утвержденному графику)
10:00 - 10:30 – Совещание ГСК с представителями команд
11:00 - 11:30 – Открытие соревнований
12:00 - 13:00 – Дистанция - пешеходная – 1 кл. (лично)
13:30 - 17:00 – Дистанция - пешеходная – 2 кл. (лично)
13:00 - 17:00 – Дистанция - пешеходная – 3 кл. (лично)
18:00 – Награждение
19 января
8:00 - 10:00 – Официальная тренировка
10.00 - 10.30 – Совещание ГСК с представителями команд
11:00 - 16:00 – Дистанция - пешеходная – 1 кл. (связки)
11:00 - 16:00 – Дистанция - пешеходная – 2 кл. (связки)
17:00 – Награждение и закрытие
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоятся «Путинские» соревнования по спортивному туризму
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии
Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области
Соревнования состоятся в середине марта
В соревнованиях участвовали лучники Иркутска и пяти районов Усть-Ордынского Бурятского округа
Сегодня они играют в четвертьфинале со швейцарцами
Своё владение техникой каратэ показали около 40 человек
Перелёты осуществляются регулярно по средам и субботам
Отец малышки, которой помогали вернуться домой жители всей России, рассказал о дочери
Соревнования собрали 139 спортсменов из 7 районов республики и города Улан-Удэ
В городе пройдут первенство СФО и «Юношеские игры»
Экспериментальная плитка уложена у Гостиных рядов
Мероприятие пройдёт в дни празднования Сагаалгана
Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 21 января по 28 февраля
На тему загрязнения воздуха в соцсетях отреагировали шуткой
Скоро стартует приём заявок на всероссийский конкурс «Семья года»