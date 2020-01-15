 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Января

14 Января

Популярное

В Бурятии состоятся «Путинские» соревнования по спортивному туризму

В Бурятии состоятся «Путинские» соревнования по спортивному туризму
Общество,  Фото:пресс-служба федерации спортивного туризма РБ
В Иволгинске пройдёт первый этап кубка республики

С 18 по 19 января в Бурятии состоится первый этап республиканского кубка по спортивному туризму – в селе Иволгинск пройдут открытые соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях памяти С.У. Путина. Место проведения станет спортивный зал Иволгинской средней школы.

Соревнования проводятся на дистанциях «Пешеходная – дистанция 1, 2 класса» по личному зачёту по возрастным группам: мальчики и девочки 10-11 лет, мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14- 15 лет, юниоры и юниорки 16-21 года, мужчины и женщины 1998 года рождения и старше. Участники имеют право выступать только за одну команду.

Результат участника на дистанции будет определяться временем её прохождения. Победителем станет участник, показавший наименьший результат. Результаты подводятся для личных результатов отдельно в группах зачёта: «мальчики», «девочки», «юноши», «девушки». Победители и призёры соревнований в командном и личном зачётах награждаются грамотами и медалями.

Программа соревнований

18 января
8:00 - 10:30 – Официальные тренировки (согласно утвержденному графику)
10:00 - 10:30 – Совещание ГСК с представителями команд
11:00 - 11:30 – Открытие соревнований
12:00 - 13:00 – Дистанция - пешеходная – 1 кл. (лично)
13:30 - 17:00 – Дистанция - пешеходная – 2 кл. (лично)
13:00 - 17:00 – Дистанция - пешеходная – 3 кл. (лично)
18:00 – Награждение

19 января
8:00 - 10:00 – Официальная тренировка
10.00 - 10.30 – Совещание ГСК с представителями команд
11:00 - 16:00 – Дистанция - пешеходная – 1 кл. (связки)
11:00 - 16:00 – Дистанция - пешеходная – 2 кл. (связки)
17:00 – Награждение и закрытие

Возрастное ограничение 0+
спорт спортивное ориентирование кубок соревнования Бурятия Иволгинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров
Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров
Общество, 15.01.2020
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии
В Иркутске проведут благотворительный вечер добра
В Иркутске проведут благотворительный вечер добра
Общество, 15.01.2020
Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области
В Бурятии пройдёт чемпионат по бодибилдингу
В Бурятии пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, 15.01.2020
Соревнования состоятся в середине марта
В Иркутской области подведены итоги первенства по стрельбе из лука
В Иркутской области подведены итоги первенства по стрельбе из лука
Общество, 15.01.2020
В соревнованиях участвовали лучники Иркутска и пяти районов Усть-Ордынского Бурятского округа
Иркутские кёрлингисты вышли в плей-офф юношеских Олимпийских игр
Иркутские кёрлингисты вышли в плей-офф юношеских Олимпийских игр
Общество, 15.01.2020
Сегодня они играют в четвертьфинале со швейцарцами
Председатель федерации Киокусинкай России аттестовал спортсменов Бурятии
Председатель федерации Киокусинкай России аттестовал спортсменов Бурятии
Общество, 15.01.2020
Своё владение техникой каратэ показали около 40 человек
Между Читой и Братском запущено субсидируемое авиасообщение
Между Читой и Братском запущено субсидируемое авиасообщение
Общество, 15.01.2020
Перелёты осуществляются регулярно по средам и субботам
«Растёт в любви»: Родившуюся в Таиланде девочку из Бурятии поздравляют с днём рождения
«Растёт в любви»: Родившуюся в Таиланде девочку из Бурятии поздравляют с днём рождения
Общество, 15.01.2020
Отец малышки, которой помогали вернуться домой жители всей России, рассказал о дочери
В Бурятии провели шахматный турнир на призы районных депутатов
В Бурятии провели шахматный турнир на призы районных депутатов
Общество, 15.01.2020
Соревнования собрали 139 спортсменов из 7 районов республики и города Улан-Удэ
Братск готовится к санным соревнованиям всероссийского уровня
Братск готовится к санным соревнованиям всероссийского уровня
Общество, 15.01.2020
В городе пройдут первенство СФО и «Юношеские игры»
Улан-удэнцев просят оценить плитку из отходов
Улан-удэнцев просят оценить плитку из отходов
Общество, 15.01.2020
Экспериментальная плитка уложена у Гостиных рядов
Фестиваль бурятской одежды устроят в Улан-Удэ
Фестиваль бурятской одежды устроят в Улан-Удэ
Общество, 15.01.2020
Мероприятие пройдёт в дни празднования Сагаалгана
На участке Иркутск – Выдрино изменится расписание электричек
На участке Иркутск – Выдрино изменится расписание электричек
Общество, 15.01.2020
Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 21 января по 28 февраля
На голову Ленина в Улан-Удэ надели противогаз
На голову Ленина в Улан-Удэ надели противогаз
Общество, 15.01.2020
На тему загрязнения воздуха в соцсетях отреагировали шуткой
Семьи Бурятии приглашают на главный всероссийский конкурс
Семьи Бурятии приглашают на главный всероссийский конкурс
Общество, 15.01.2020
Скоро стартует приём заявок на всероссийский конкурс «Семья года»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^