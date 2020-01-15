В Бурятии состоятся «Путинские» соревнования по спортивному туризму

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивного туризма РБ

В Иволгинске пройдёт первый этап кубка республики



С 18 по 19 января в Бурятии состоится первый этап республиканского кубка по спортивному туризму – в селе Иволгинск пройдут открытые соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях памяти С.У. Путина. Место проведения станет спортивный зал Иволгинской средней школы.



Соревнования проводятся на дистанциях «Пешеходная – дистанция 1, 2 класса» по личному зачёту по возрастным группам: мальчики и девочки 10-11 лет, мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14- 15 лет, юниоры и юниорки 16-21 года, мужчины и женщины 1998 года рождения и старше. Участники имеют право выступать только за одну команду.



Результат участника на дистанции будет определяться временем её прохождения. Победителем станет участник, показавший наименьший результат. Результаты подводятся для личных результатов отдельно в группах зачёта: «мальчики», «девочки», «юноши», «девушки». Победители и призёры соревнований в командном и личном зачётах награждаются грамотами и медалями.



Программа соревнований



18 января

8:00 - 10:30 – Официальные тренировки (согласно утвержденному графику)

10:00 - 10:30 – Совещание ГСК с представителями команд

11:00 - 11:30 – Открытие соревнований

12:00 - 13:00 – Дистанция - пешеходная – 1 кл. (лично)

13:30 - 17:00 – Дистанция - пешеходная – 2 кл. (лично)

13:00 - 17:00 – Дистанция - пешеходная – 3 кл. (лично)

18:00 – Награждение



19 января

8:00 - 10:00 – Официальная тренировка

10.00 - 10.30 – Совещание ГСК с представителями команд

11:00 - 16:00 – Дистанция - пешеходная – 1 кл. (связки)

11:00 - 16:00 – Дистанция - пешеходная – 2 кл. (связки)

17:00 – Награждение и закрытие



Возрастное ограничение 0+

