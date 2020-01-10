Иркутск примет чемпионат и первенства СФО и ДФО по лёгкой атлетике

Соревнования начнутся уже в эту субботу, 11 января



В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» 11 и 12 января пройдут чемпионат и первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 700 сильнейших спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Сахалинской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краёв и других регионов.



Чемпионат и первенства по лёгкой атлетике проводятся в личном и командном зачётах. В программу соревнований включены: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Спортсмены будут соревноваться в толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину, высоту и тройном прыжке, а также в эстафете 4х200 метров. Для разных возрастных групп предусмотрено пятиборье и семиборье. Главный судья соревнований – Виктор Довескибо.



Чемпионат и первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лёгкой атлетике в Иркутске проводятся впервые. От Приангарья в соревнованиях примут участие более 140 спортсменов из различных муниципальных образований. Выступят практически все сильнейшие легкоатлеты Иркутской области. Это Михаил Шмыков, Дмитрий Пасечник, Анастасия Коношанова, Ольга Родиошкина и многие другие.



11 и 12 января соревнования будут начинаться с 9:30. Торжественное открытие состоится в первый день в 12:20. Чемпионат и первенства СФО и ДФО проводятся с целью развития лёгкой атлетики, повышения спортивного мастерства, укрепления и развития спортивных связей, выявления сильнейших спортсменов и формирования сборных команд для участия во всероссийских стартах. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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