В Улан-Удэ дошколят поставили на коньки

Ребята катаются во время ежедневных прогулок в детском саду на коньках
Воспитатели детского сада № 35 «Алые паруса» в Улан-Удэ решили добавить пользы в ежедневные прогулки ребятишек. В тёплое время года дети катаются на велосипедах и самокатах. А зимой для детей заливают каток, чтобы они учились кататься на коньках.
Как сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии, инициативу воспитателей охотно поддержали родители и помогли создать каток. На льду ребятам помогают два спортивных инструктора. Они учат кататься на конках, чистят и готовят каток к занятиям и следят за безопасностью.
- Групповые занятия всегда эффективнее, они мотивируют расти, подтягиваться, развиваться. Когда все катаются на коньках, а ты не катаешься, хочется тоже научиться. Дети быстро учатся, быстро вовлекаются. Такие активные игры на свежем воздухе не только полезны для физического здоровья, они хорошо влияют на настроение, - говорит инструктор по спорту детского сада «Алые паруса» Роман Новицкий.
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