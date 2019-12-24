Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, акционерное общество «Закаменск», осуществляющее деятельность по добыче полезных ископаемых, нарушало трудовое законодательство.
Заработная плата всем работникам предприятия за август 2019 года выплачена с задержкой.
В отношении и.о. генерального директора предприятия возбуждено производство об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Бурятии назначила виновному штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В Бурятии работникам АО «Закаменск» с задержкой выплатили зарплату
Общество, Фото:
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