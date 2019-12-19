Зарплата не выплачивалась больше полугода
Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Регион-Сервис», осуществляющим деятельность по производству хлебобулочных изделий, нарушало закон об оплате труда.
С января по июль 2019 года 33 работникам предприятия заработная плата выплачивалась без учёта процентной надбавки за стаж работы в определённых местностях. Образовалась задолженность по заработной плате в размере 674 тысяч рублей.
Генеральному директору организации внесла представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена. Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Также прокурором в отношении руководителя общества возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам пекарни задолжали 674 тысячи рублей по зарплате
Общество, Фото:
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