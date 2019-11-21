Состоящие на учёте подростки в Бурятии обучили бумажному моделированию

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Для ребят провели мастер-класс



В Бурятии подростков, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, обучили бумажному моделированию. мастер-класс провела координатор проекта «Равные возможности детям» общероссийского народного фронта Александра Очирова.



Подростки узнали, что такое полигональное моделирование в технике «Папперкрафт», посмотрели фильм об основах работы с бумагой и попробовали сами создать трёхмерные модели из бумаги.



Организатор мастер-класса отметила, что данное направление является довольно сложным, развивает комбинированное и пространственное мышление, чувство формы, формирует навыки исполнительского мастерства, а также даёт возможность проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

