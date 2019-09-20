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Международный кинофестиваль открылся в Иркутске

Международный кинофестиваль открылся в Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области
Фестиваль начался с показа фильма о Даши Намдакове

18-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина открылся в Иркутске. Торжественная церемония состоялась в кинотеатре «Звёздный» 19 сентября.

- Спасибо вам за приглашение. С восторгом и радостью участвую в кинофестивалях. Их не так много. К вам ехал с огромным желанием и радостью. Фестиваль – это территория, где мы, кинематографисты общаемся. Программа продумана, фильмы отобраны, есть возможность посмотреть хорошее кино, – поблагодарил председатель жюри фестиваля, кинорежиссёр Владимир Грамматиков.

Кинофестиваль «Человек и Природа» начался с показа документального фильма «Отец Байкал» режиссёра Марины Марии Мельник о скульптуре знаменитого Даши Намдакова, Байкале и острове Ольхон. Премьера картины состоялась в июне этого года в кинотеатре «Иллюзион» в Москве. Лента уже стала призёром «За лучшую операторскую работу» на международных фестивалях «Победили вместе» (Севастополь) и «Будем жить» (Москва). Как отметил Андрей Сальникова, именно Иркутск открыл миру Даши, здесь в 2000 году прошла его первая персональная выставка. Кроме того, скульптор выступил автором призов кинофестиваля «Человек и Природа» в 2000 и в 2002 годах.

- Сентябрь для нас самый богатый месяц на культурные события. Но такой кинофестиваль, как «Человек и Природа», в Иркутской области один, мы ждали его с нетерпением. Фестиваль неуклонно развивается. За все время его проведения было подано свыше 3000 заявок, в конкурсной программе приняли участие более 580 картин, авторы которых представляли больше 100 стран мира. 2019 год в этом смысле стал рекордным – 701 заявка пришла на фестиваль, – сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Для конкурсной и внеконкурсной программ отборочная комиссия выбрала 28 кинолент режиссёров из России, Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, США и Норвегии. Киноленты будут бороться за звание «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручены специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Лучший фильм станет обладателем Гран-при фестиваля. Награда составит 200 тысяч рублей.

Площадками кинофестиваля станут Дом кино Иркутского областного кинофонда, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского, Иркутский планетарий, кафе «Castro», кофейня «Белая Ворона».

Также в рамках кинофестиваля «Человек и Природа» состоятся специальные мероприятия. В первый день кинофестиваля «Человек и Природа» уже состоялся V Байкальский питчинг. Обладателем гран-при и денежного приза стал проект игрового кино «Под вечным синим небом» режиссёра Елены Емельяновой из Бурятии.

Году театра фестиваль посвятил творческую лабораторию, которую проведёт в Иркутске всемирно известный столичный Театр наций. Режиссёры Владимир Золотарь, Кирилл Вытоптов и Елизавета Бондарь уже прибыли в Иркутск. Фестиваль также посетят арт-директор лаборатории Театра Наций, театральный критик Олег Лоевский; куратор театральных проектов Театра Наций Елена Носова; руководитель литературно-драматургической части Государственного академического Театра имени Моссовета Алла Михалева.

Кроме того, состоится круглый стол на тему «Все равны перед экологической бедой: пути решения проблем после наводнений в Иркутской области». Инициатором его проведения стал президент кинофестиваля «Человек и Природа» Валентин Мирошниченко. Участие в круглом столе примут представители киносообщества Иркутской области, учёные-экологи и общественные деятели из природоохранных организаций, руководители четырёх министерств Иркутской области – министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков, министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич, министр по молодёжной политике Александр Попов, министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Важной частью кинофестиваля «Человек и Природа» является ежегодная киношкола. Все члены жюри и участники на площадке Дома кино проводят уникальные мастер-классы. Все желающие смогут посетить уроки мастерства от автора свыше 70 документальных фильмов и более 100 сюжетов для различных киножурналов и телепрограмм Ирины Уральской (Россия); режиссёра, аниматора, сооснователя и преподавателя профессиональной школы «Курсы художников-мультипликаторов» Георгия Богуславского; отборщика крупнейших фестивалей «One World Berlin», «Go East Wiesbaden», «Dok.fest München», переводчика, журналиста, члена немецкой ассоциации документального кино AG DOK Ирины Корманнсхаус (Германия); оператора-документалиста, члена Союза кинематографистов России, обладателя приза американской телеакадемии «Эмми» (США), «Золотого Медведя» (Берлин), «Золотой камеры» (Лос-Анджелес) Юрия Ермолина. Свой мастер-класс проведёт и председатель жюри Владимир Грамматиков. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
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