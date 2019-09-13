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Пенсионеров Бурятии научат разговаривать по видеосвязи

Пенсионеров Бурятии научат разговаривать по видеосвязи
Общество, 
Продолжается запись на компьютерные курсы

Национальная библиотека Бурятии продолжает набор пенсионеров и людей старшего возраста на курсы компьютерной грамотности.

Курсы помогут освоить набор базовых знаний, необходимых современному пользователю. Обучающая программа состоит из 5 занятий.

Пожилых людей научат печатать, искать информацию в сети Интернет, пользоваться электронной почтой, общаться с близкими по видеосвязи.
пенсионеры компьютерная грамотность
 
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