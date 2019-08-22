За стихотворение Ирины Цыденовой пока проголосовали 26 человек
Супруга главы республики Ирина Цыденова принимает участие в поэтическом конкурсе, посвящённому поэту Намжилу Нимбуеву. 10 августа началось онлайн-голосование, которое определит финалистов конкурса и победителей в номинации «Приз читателей». Стихотворение Ирины Цыденовой наряду с другими можно увидеть на сайте турнира, на данный момент за её произведение проголосовали 26 человек.
Супруга главы написала следующее стихотворение:
«Ночь. Новолуние. Звезды мерцают.
Я всё не сплю - красоту созерцаю.
Где та звезда, которая мне
Только лишь мне светит во мгле?
Ты не покинь меня в грустный час
И поддержи, я прошу в первый раз...
Ты помоги разобраться в Пути
И средь других не гасни, свети!»
Как сообщал «Байкал-Daily», финал поэтического конкурса «Намжил» пройдёт 30 августа в недавно созданном переулке поэта.
Турнир проходит по традициям буддийского Востока «здесь и сейчас». Концепция конкурса - короткий стих на заданную тему, который должен рождаться мгновенно, сочетая недосказанность смысла с совершенством формы. «Лучшее краткостишие» - так для простоты называли турнир.
На турнире тему экспромта выбирает председатель жюри Владимир Митыпов. Он произвольно выберет название или строку из стихотворений Намжила Нимбуева и даст старт турниру. Участники за 10 минут должны будут сочинить стихотворение. Оценивать произведения будут члены жюри – поэты, писатели, литературоведы и журналисты.
Критерии оценок жюри:
– Семантическая значимость текста.
– Личностный подход автора и оригинальность.
– Стихосложение. Ритмическое богатство текста.
– Национальные символы, образы, традиции и т. д.
Победителю конкурса вручат статуэтку «Аистёнок», созданную Даши Намдаковым. Когда-то знаменитый скульптор рассказал, что очень хотел сделать статуэтку по мотивам стихов Намжила. Аистёнок для турнира 2019 года уже «прилетел» в Бурятию и ждёт своего обладателя.
Супруга главы Бурятии участвует в поэтическом конкурсе
Общество, Фото:
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