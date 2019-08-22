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Супруга главы Бурятии участвует в поэтическом конкурсе

Супруга главы Бурятии участвует в поэтическом конкурсе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
За стихотворение Ирины Цыденовой пока проголосовали 26 человек

Супруга главы республики Ирина Цыденова принимает участие в поэтическом конкурсе, посвящённому поэту Намжилу Нимбуеву. 10 августа началось онлайн-голосование, которое определит финалистов конкурса и победителей в номинации «Приз читателей». Стихотворение Ирины Цыденовой наряду с другими можно увидеть на сайте турнира, на данный момент за её произведение проголосовали 26 человек.

Супруга главы написала следующее стихотворение:

«Ночь. Новолуние. Звезды мерцают.
Я всё не сплю - красоту созерцаю.
Где та звезда, которая мне
Только лишь мне светит во мгле?
Ты не покинь меня в грустный час
И поддержи, я прошу в первый раз...
Ты помоги разобраться в Пути
И средь других не гасни, свети!»

Как сообщал «Байкал-Daily», финал поэтического конкурса «Намжил» пройдёт 30 августа в недавно созданном переулке поэта.

Турнир проходит по традициям буддийского Востока «здесь и сейчас». Концепция конкурса - короткий стих на заданную тему, который должен рождаться мгновенно, сочетая недосказанность смысла с совершенством формы. «Лучшее краткостишие» - так для простоты называли турнир.

На турнире тему экспромта выбирает председатель жюри Владимир Митыпов. Он произвольно выберет название или строку из стихотворений Намжила Нимбуева и даст старт турниру. Участники за 10 минут должны будут сочинить стихотворение. Оценивать произведения будут члены жюри – поэты, писатели, литературоведы и журналисты.

Критерии оценок жюри:

– Семантическая значимость текста.
– Личностный подход автора и оригинальность.
– Стихосложение. Ритмическое богатство текста.
– Национальные символы, образы, традиции и т. д.

Победителю конкурса вручат статуэтку «Аистёнок», созданную Даши Намдаковым. Когда-то знаменитый скульптор рассказал, что очень хотел сделать статуэтку по мотивам стихов Намжила. Аистёнок для турнира 2019 года уже «прилетел» в Бурятию и ждёт своего обладателя.

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