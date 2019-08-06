Дочь известного бурятского режиссёра участвует в играх КВН в составе московской команды



Также ведущий объявил, что в этой игре только три команды пройдут дальше, а остальные будут ждать решения жюри. В жюри сидели юмористы Вадим Галыгин, Азамат Мусагалиев, Михаил Башкатов, Вера Гасаранова и Дмитрий Хрусталев.



Когда на сцену вышла команда «Не такая», одна из участниц обратилась к зрителям: «Мы здесь чтобы показать прогрессивных и талантливых женщин!», в ответ одна девушка сказала, что хочет набрать миллион подписчиков в Instagram. Участница Наташа тогда обратилась к Наран: «Легко! Кинь ссылку в свой семейный чат в WhatsApp!». На что Наран ответила, что она не китаянка, а собеседница спросила: «А кто? Желтое яблочко? Антоновка среди людей?».





Затем Наташа продолжила подтрунивать Наран: «Ты в детстве упала в «Джеки Чан»? Точно, казашка. Видела я как она конину ела, главное, ест и едет все медленнее и медленнее!». В ответ на это Наран ответила, что хамить необязательно.



Также команда показала миниатюру про учителя ОБЖ, который оказался грабителем и про феминистку из будущего, в которой Наташа обратилась в Вадиму Галыгину, упомянув рекламу, в которой он снимался: «Обменяете старое на новое?», - спросила девушка у члена жюри.



Кроме того, команда показала миниатюру про ЗАГС, диснеевскую принцессу и т.д.







После выступления всех команд члены жюри высказали своё мнение и подвели итог игры. Вадим Галыгин отметил высокий уровень выступлений и поддержку зрителей зала. В 1/4 финала прошла команда «Не такая», в составе которой выступает Наран Дышенова, команда «Армянская сборная» и команда «Флеш-Рояль». Затем жюри добрали в одну четвертую финала ещё 4 команды, которые находились в «режиме ожидания».



Наран Дышенова сообщила на своей странице в Instagram, что команда «Не такая» уже прошла в 1/2 премьер-лиги КВН.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Все. Мы в 1/2 Премьерочки. Еще поборемся 💪🏽 Публикация от @ narandishenova_ 27 Апр 2019 в 4:59 PDT После выступления всех команд члены жюри высказали своё мнение и подвели итог игры. Вадим Галыгин отметил высокий уровень выступлений и поддержку зрителей зала. В 1/4 финала прошла команда «Не такая», в составе которой выступает Наран Дышенова, команда «Армянская сборная» и команда «Флеш-Рояль». Затем жюри добрали в одну четвертую финала ещё 4 команды, которые находились в «режиме ожидания».Наран Дышенова сообщила на своей странице в Instagram, что команда «Не такая» уже прошла в 1/2 премьер-лиги КВН.





Справка:



Баир Дышенов – режиссёр, сценарист, монтажёр и продюсер. Основатель одной из первых бурятских национальных киностудий - «Гэсэр». Позже её переименовали в «БурятКино». Фильмы режиссёра: «Улыбка Будды», «Отхончик. Первая любовь», «Степные игры», «Наказ матери», «Шарнохой – жёлтый пёс».





В воскресенье, 4 августа, в эфире Первого канала показали заключительную 1/8 финала премьер-лиги КВН. В составе одной из восьми представленных команд играла дочь известного бурятского режиссёра Баира Дышенова. Наран Дышенова выступила в женской команде «Не такая» (г. Москва).Александр Масляков-младший представил заключительных претендентов на 1/4 финала и предупредил, что команды сыграют лишь один конкурс, в котором должны будут максимально раскрыть себя. На сцену пригласили команды: «Армянская сборная», «Я обиделась», «Океан», «Флеш Рояль», команда «Рязанский проспект», команда «Проспект Мира», команда «Имени меня» и, наконец, женская команда «Не такая» (именно в этой команде играла Наран Дышенова).