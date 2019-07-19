Победители получат футбольное поле во дворе
18 июля профессиональный футболист и один из лучших бомбардиров футбольного клуба «Чита», московского «Торпедо» Павел Гаранников на поле читинского стадиона «Локомотив» провёл мастер-класс по владению мячом с участниками первого турнира «Уличный красава». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
Всероссийская акция по футболу 5х5 «Уличный красава» проходит по всей России. На сегодняшний день продолжается приём заявок на участие в футбольной акции. В состязаниях примут участие юноши в двух возрастных категориях: 14–15 и 16–17 лет.
Соревнования пройдут в несколько этапов:
- Муниципальный этап – 15 августа по 11 сентября;
- Региональные этап – с 12 по 28 сентября;
- Окружной этап – с 29 сентября по 6 октября;
- Финал пройдет с 11 по 13 октября.
Победителю состязаний достанется отличное поле для футбола в собственном дворе.
К участию в акции на всех этапах не допускаются команды и учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также других команд, принимающих участие в соревнованиях, проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2018 г.
В Чите начался футбольный турнир-акция «Уличный красава»
Общество, Фото:
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