Парень находился в федеральном розыске
Находящегося в федеральном розыске 21-летнего парня полицейские задержали в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления молодой человек, привлекаемый к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, в конце мая скрылся от органов дознания.
Полицейские обнаружили в заброшенном доме принадлежащую ему марихуану. Всего - более одного килограмма. По словам злоумышленника, запрещённое вещество он заготовил и спрятал там для личного употребления.
Кроме того, в момент задержания молодой человек находился в наркотическом опьянении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Решается вопрос об аресте злоумышленника. Также он будет привлечён к административной ответственности за употребление запрещённых веществ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии у наркомана нашли мешок марихуаны
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