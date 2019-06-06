Священники пришли в улан-удэнскую колонию

Они побеседовали с осуждёнными о вреде употребления алкоголя и наркотиков



Исправительную колонию №8 посетили настоятель Свято-Троицкого храма Улан-Удэ отец Иов, помощник начальника управления по организации работы с верующими иерей Антоний Хинганский, клирик Свято-Троицкого храма иерей Иоанн Братенков и дьякон Андрей.



В домовой церкви учреждения «Введение во храм Пресвятой Богородицы» священнослужители провели божественную литургию и причастие. Всего исповедались и причастились около 35 осужденных.



После чего гости провели беседу с осуждёнными о вреде употребления алкоголя и наркотиков, о негативных последствиях их употребления. Также они затронули тему греховности поступков и помыслов, сообщает УФСИН по Бурятии.

