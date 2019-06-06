Приём состоится в Тарбагатае
14 июня в 12 часов в администрации Тарбагатайского района Бурятии (село Тарбагатай, улица Школьная 1) заместитель прокурора республики Козлова Светлана Николаевна проведёт приём граждан.
Для участия нужно предварительно записаться. Необходимо обратиться в прокуратуру Тарбагатайского района по телефонам: 8 (301-46) 56-3-01, 8 (301-46) 56-3-02.
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
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