Теперь под руководством инструктора можно всей семьёй посетить самые живописные места Забайкалья
В Чите начал работу клуб активной семьи «Семейный ПОХОДник». Теперь семьи, в которых есть дети, смогут отправиться в совместные походы с туристами и спасателями.
Участники клуба начнут походы уже в июне, первым будет поход на велосипедах от станции Сохондо до озера Арахлея. Руководить группой будет координатор проекта и руководитель подразделения «ЭКОСПАС» Дмитрий Закс.
В программе проекта пешие, водные, лыжные и спелео походы разной степени сложности и продолжительности. Группы посетят самые живописные места Забайкальского края, среди них знаменитые урочище Дворцы, национальный парк «Алханай», гора Арача. Проект подойдёт как для опытных семей туристов, так и для начинающих.
У участников проекта есть возможность изменять программу походов, участвовать в конкурсе на лучший авторский маршрут и уйти в самостоятельный поход. В поход могут отправиться дети-участники от 5 до 9 лет в зависимости от сложности маршрута совместно с родителями. Финальной точкой станет фестиваль «Семейный ПОХОДник» в марте следующего года.
По информации пресс-службы Министерства образования, науки и молодёжной политики края, организатором проекта выступил Образовательный детско-юношеский центр Забайкалья, получив грантовую поддержку от компании «Норильский никель».
В Чите открылся клуб походов с детьми
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