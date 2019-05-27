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В Улан-Удэ назвали победителей «Кожаного мяча-2019»

В Улан-Удэ назвали победителей «Кожаного мяча-2019»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В финальных соревнованиях приняли участие 18 команд

В Улан-Удэ подвели итоги муниципального этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч-2019» на приз «Кубок горсовета».

«Кожаный мяч-2019» проводился по трём возрастным группам: 10-11 лет (2008-2009 г.р.), 12-13 лет (2006-2007 г.р.), 14-15 лет (2004-2005 г.р.), в три этапа. В соревнованиях приняли участие и мальчики, и девочки.

На первом этапе прошли школьные соревнования между классами, в которых приняло участие около 300 команд (в течение учебного года). На втором этапе прошли районные соревнования, в играх приняла участие 91 команда. В финале с 20 по 23 мая на стадионе школы № 49 выступили победители районных соревнований, по две команды от каждой возрастной группы, всего 18 команд, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Результаты финальных соревнований:

1 места заняли – средняя общеобразовательная школа (СОШ) №19 (2004-2005 г.р.), СОШ №49 (2006-2007 г.р.), СОШ №26 (2008-2009 г.р.), 2 места удостоились – СОШ №49 (2004-2005 г.р.), республиканский Бурятский национальный лицей-интернат №1 (2006-2007 г.р.), СОШ №19 (2008-2009 г.р.), 3 места завоевали – лицей №27 (2004-2005 г.р.), СОШ №19 (2006-2007 г.р.), СОШ №49 (2008-2009 г.р.).

Лучшими игроками соревнований стали Ханхасаев Александр, СОШ № 19, Петров Максим, СОШ № 49 и Якимов Александр, СОШ № 26. Лучшими вратарями стали - Плисовский Дмитрий, СОШ № 19, Жалсанов Тумэн, РБНЛИ № , Салдин Ярослав, СОШ № 26. В номинации «лучший защитник» отмечены Курикалов Кирилл, Лицей № 27, Раднажапов Ардан, СОШ № 49, Падерин Кирилл, СОШ № 49. А также определили трёх лучших нападающих. Ими стали Широнов Максим, СОШ № 49, Гуруев Дандар, СОШ № 19 и Тумуров Арсалан, СОШ № 19.

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с открытия турнира.


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