Они примут участие в Дальневосточном этапе всероссийского фестиваля
В Хабаровске с 6 по 9 июня пройдёт II зональный этап всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов для коллективов Дальневосточного федерального округа.
Для участия в зональном этапе фестиваля коллективы подавали заявки с видеозаписями своих номеров. От Бурятии жюри фестиваля отобрало четыре коллектива: образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» Кяхтинской детской школы искусств; образцовый хореографический ансамбль «Уулын сууряан» районного культурно-досугового центра Окинского района; народный фольклорный ансамбль «Уряал» и Забайкальский народный семейский хор «Истоки» республиканского центра народного творчества. Они выступят на конкурсе и концертных площадках учреждений Хабаровска.
Отборочные этапы фестиваля состоятся в пяти зонах. По решению жюри, 20 лучших любительских художественных коллективов-победителей зональных этапов получат звание лауреата – обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллионов рублей. Также победители поедут на заключительный этап конкурсе в Москву.
Финальный этап фестиваля состоится в День народного единства на одной из главных сценических площадок Москвы. Он пройдёт в форме гала-концерта с участием лауреатов зональных отборочных этапов и выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Ансамбли Бурятии поборются за два миллиона рублей
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